Buongiorno mamma! 3 con Raoul Bova da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate saranno

Parte questa sera, mercoledì 17 settembre, nel prime time di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, la terza stagione di Buongiorno, mamma! con protagonista Raoul Bova. L'amatissima fiction torna ad emozionare il pubblico e ci terrà compagnia per quattro settimane con segreti, colpi di scena e nuove sfide familiari.

Dove eravamo rimasti: riassunto della seconda stagione

All'inizio della seconda stagione, Anna si risveglia e questo evento sconvolge gli equilibri della famiglia, riportando a galla segreti mai del tutto chiariti. Al centro della trama c'è l'indagine sulla morte di Maurizia. Il vicequestore Colaprico scava nel passato dei Borghi, convinto che nascondano qualcosa. Nel frattempo, i figli affrontano le proprie vicende personali: Sole con la maternità e il legame con Greg, Francesca con le sue fragilità, Jacopo alle prese con un amore complicato, e Michele che cerca di trovare il proprio posto.

La stagione alterna presente e flashback, ricostruendo pian piano la verità: segreti, amori, tradimenti e scelte dolorose che hanno segnato il destino di tutti. Alla fine emergono i veri responsabili della morte di Maurizia e la famiglia Borghi riesce, pur tra difficoltà e ferite, a ritrovare una nuova unità attorno ad Anna, che torna finalmente a vivere la sua quotidianità.

Una parte del cast di Buongiorno mamma!

Sinossi della terza stagione: cosa vedremo nelle prime puntate della serie

La storia riparte a Natale, quando Guido Borghi decide di riunire la famiglia per annunciare una grande novità: intende sposarsi con Laura De Santis, la compagna che frequenta da anni. Ma l'assenza di Anna e un evento drammatico del passato, che aveva diviso i Borghi, continuano a pesare su tutti.

I figli hanno preso strade diverse: Jacopo è all'estero in cerca di sé stesso, Francesca è rimasta a Bracciano e ha formato una famiglia con Karim, Sole cresce la piccola Nina insieme a Greg, mentre Michelino affronta le sfide dell'adolescenza. Anche Agata torna da Londra con il compagno Mauro, ma il suo rapporto con Guido è incrinato e la presenza di Laura nella vita dei Borghi la mette in difficoltà, tra diffidenza, gelosia e sospetti.

Durante la Vigilia, riemergono nuovi elementi legati al passato: Guido, con l'aiuto di Colaprico, cerca finalmente di fare chiarezza, affrontando segreti e ferite mai rimarginate. La stagione ruota attorno al tentativo della famiglia di ritrovarsi, tra incomprensioni, amori complicati, misteri che potrebbero metterli in pericolo, ma anche con la possibilità di guarire vecchie ferite e ricostruire un equilibrio.

Maria Chiara Giannetta

Cast di Buongiorno Mamma 3

Nel nuovo capitolo torneranno tutti i personaggi ed interpreti che abbiamo conosciuto nelle due stagioni precedenti.

Raoul Bova : Guido Borghi

: Guido Borghi Maria Chiara Giannetta : Anna Della Rosa

: Anna Della Rosa Beatrice Arnera : Agata Scalzi

: Agata Scalzi Elena Funari : Francesca Borghi

: Francesca Borghi Ginevra Francesconi : Sole Borghi

: Sole Borghi Matteo Oscar Giuggioli : Jacopo Borghi

: Jacopo Borghi Marco Valerio Bartocci : Michele "Michelino" Borghi

: Michele "Michelino" Borghi Domenico Diele : Vincenzo Colaprico

: Vincenzo Colaprico Stella Egitto : Maurizia Scalzi

: Maurizia Scalzi Serena Iansiti : Laura De Santis

: Laura De Santis Giovanni Nasta : Greg

: Greg Thomas Santu : Mauro Rombi

: Mauro Rombi Kelum Giordano: Karim

New entry

Serena Iansiti

Thomas Berger Christensen

Andrea Condè

Lorenzo Aloi

Nicoletta Di Bisceglie

Rebecca Loria

Il Calendario di Buongiorno, mamma!

La terza stagione della serie televisiva ideata da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti ci farà compagnia per quattro serate, ogni mercoledì, da stasera 17 settembre al prossimo 8 ottobre

Prima puntata : mercoledì 17 settembre 2025

: mercoledì 17 settembre 2025 Seconda puntata : mercoledì 24 settembre 2025

: mercoledì 24 settembre 2025 Terza puntata : mercoledì 1° ottobre 2025

: mercoledì 1° ottobre 2025 Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Buongiorno, mamma!: il trailer della terza stagione