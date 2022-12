Buongiorno Italia: il meteorologo non sa di essere in onda e parla dei messaggi privati (VIDEO)

Buongiorno Italia ha regalato un momento di ilarità agli spettatori, e di imbarazzo per il conduttore: il meteorologo, a cui era stata passata la linea, non sapendo di essere in onda, ha continuato a parlare della sua vita privata con altre persone presenti in studio. L'episodio, durato solo pochi secondi, è stato catturato in un video diventato virale su Twitter.

Buongiorno Italia è un rotocalco della Testata Giornalistica Regionale della RAI con una panoramica sui fatti italiani e uno sguardo ai quotidiani con una breve rassegna stampa. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, si apre e si chiude con le previsioni del tempo, e proprio questa parte del programma ha regalato il fuori onda che ha divertito gli spettatori.

In studio, il giornalista Filippo Bernardi ha passato la linea al meteorologo Luca Ciceroni che, per evidenti problemi tecnici, non si è accorto di nulla. Il pubblico di Buongiorno Italia ha ascoltato, per alcuni secondi, Ciceroni parlare di un messaggio ricevuto da una donna che lui ha letto in ritardo. "Lei mi ha mandato un messaggio mercoledì sera, che io ho letto solo domenica, in cui mi diceva 'Luca Alexa è impazzita mette musica in inglese", ha raccontato il meteorologo.

A questo punto, Filippo Bernardi ha ripreso la linea in studio ma, evidentemente, ancora confuso di quanto era successo pochi istanti prima, sfogliando la rassegna stampa ha sbagliato il nome del musical Pippi Calzelunghe chiamandolo "Pippe Calzelunbghe". Pochi secondi dopo, ha ridato la linea a Luca Ciceroni ma, per pochi secondi, il collegamento audio è saltato.Il video, che dura circa settanta secondi, è diventato subito virale su Twitter.