Building the Band: Netflix presenta il suo talent musicale, l'ultimo progetto di Liam Payne prima della morte

Netflix rivoluziona i Talent Show Musicali con la sua nuova serie Building the Band, in cui ciò che conta è il talento musicale e la compatibilità dei concorrenti. Tra i giudici anche Liam Payne: questo è stato il suo ultimo progetto

Netflix presenta Building the Band, un innovativo talent show musicale dove 50 cantanti formano gruppi basandosi esclusivamente sulla compatibilità musicale, senza incontrarsi di persona. Alla conduzione ci sarà un volto noto a chiunque sia stato un teenager alla fine degli anni '90: AJ McLean dei Backstreet Boys, presente ieri sera sul palco del TUDUM.

Building the Band, che arriverà sulla piattaforma nel corso dell'estate 2025, vede anche la partecipazione di Nicole Scherzinger nel ruolo di mentore e giudice, con Kelly Rowland e il compianto Liam Payne come giudici ospiti. Annunciato nell'agosto 2024, il talent è stato registrato pochi mesi prima della tragica morte dell'ex cantante degli One Direction, avvenuta il 16 ottobre dello stesso anno a Buenos Aires. Building the Band è dunque l'ultimo progetto del cantante britannico. Rimasto per mesi in stallo, a maggio Netflix ha comunicato che il talent sarebbe stato comunque trasmesso.

Netflix si prepara a lanciare Building the Band, un reality musicale che sfida le convenzioni dei tradizionali talent show. In questa competizione, 50 cantanti tenteranno di formare il gruppo musicale perfetto basandosi unicamente sulla compatibilità artistica, senza mai vedersi di persona. Solo dopo aver formato le band, i membri si incontreranno faccia a faccia, aggiungendo un elemento di sorpresa e autenticità al processo creativo.

Building the Band è previsto per il debutto nell'estate 2025. La serie promette di offrire momenti di alta tensione emotiva, performance indimenticabili e un'esplorazione profonda delle dinamiche di gruppo, il tutto senza l'influenza delle apparenze fisiche. Con un cast di giudici di alto profilo e un formato innovativo, Building the Band è un esperimento da parte della piattaforma streaming.