Sarah Michelle Gellar fa impazzire i fan su Instagram con la foto in costume

La star di Buffy, Sarah Michelle Gellar, ha pubblicato una foto in costume su Instagram per celebrare l'estate e la vita genitoriale.

Sarah Michelle Gellar, 44 anni, ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra in costume intero nero ed esprime in qualche modo la propria solidarietà ai genitori che sono occupati con i figli in vacanza.

la protagonista di Buffy l'ammazzavampiri scrive:"Nessuno è più pieno di false speranze di un genitore che porta una sedia in spiaggia. O un libro". Sarah Michelle Gellar potrebbe trovarsi in villeggiatura insieme al marito, Freddie Prinze Jr., e i figli Charlotte Grace (11 anni) e Rocky James (8 anni) e probabilmente è duramente impegnata nella vita quotidiana con i suoi pargoli.

In un'intervista a US Weekly, Gellar citò la grande amicizia con la collega, Selma Blair, e l'ispirazione che le diede:"Ci sono momenti in cui sono stanca e mio figlio vuole fare un altro giro con il trenino. L'ultima cosa che voglio fare è mettermi sul pavimento e costruire un altro treno. E penso tra me e me 'Cosa farebbe Selma per essere in grado di stare sul pavimento e costruire treni?'".

Sarah Michelle Gellar ha interpretato il ruolo di Buffy Summers nella serie tv Buffy l'ammazzavampiri, una giovane liceale che viene definita la Cacciatrice, secondo il signor Giles. Ad aiutarla i due cari amici Willow (Alyson Hannigan) e Xander (Nicholas Brendon).