Bufera a Sportitalia: Michele Criscitiello licenzia in diretta Manuel Parlato per il commento su una gag

Ha dell'incredibile quanto accaduto in diretta su Sportitalia ieri sera, in chiusura del calciomercato di gennaio, quando il direttore Michele Criscitiello ha cacciato il collega Manuel Parlato dopo un commento sulla gag della sera precedente legata alla campagna acquisti invernale del Napoli.

Una scena inusuale che ha lasciato stupiti, quantomeno per le modalità con le quali Criscitiello ha deciso di chiudere la collaborazione con il collega in pochi istanti.

La gag di Criscitiello e Tancredi Palmeri

La sera prima dell'accaduto, l'inviato all'Hotel Sheraton di Milano, dov'erano in corso le ultime battute del calciomercato invernale, l'inviato Tancredi Palmeri ha scherzato sulla campagna acquisti del Napoli.

Dopo aver ceduto Kvaratskhelia al PSG, i partenopei hanno invano inseguito a lungo obiettivi di prima fascia come Garnacho e Adeyemi, salvo ripiegare all'ultimo su Noah Okafor, esubero al Milan, preso in prestito con diritto di riscatto. Palmeri aveva ironizzato sulla riapertura del mercato e sugli obiettivi sfumati, citandoli uno ad uno, ben spalleggiato da Criscitiello.

La reazione di Manuel Parlato e la decisione di Criscitiello

La sera dopo, il giornalista napoletano Manuel Parlato è intervenuto in diretta, e ha auspicato che lo stesso trattamento scherzoso venga riservato anche ad altre compagini, quando necessario.

"La cosa che è piaciuta di meno a tutti è stata la gag di Tancredi rispetto a Okafor. Noi siamo campioni del mondo dell'ironia, ci piace ironizzare, ci piace sostanzialmente incassare anche l'ironia altrui, però mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per le altre squadre, qualora dovesse succedere una cosa del genere" ha dichiarato Parlato.

Furiosa e immediata la replica di Michele Criscitiello:"Vabbè Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, vai! Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no. Che sia chiaro una volta per tutte, perché poi a un certo punto non ne posso più. E se Parlato vuole fare il fenomeno, che chiama in questione un altro collega, significa che non ha capito niente e qua dentro Manuel Parlato ha finito".