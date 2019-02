Bryan Cranston sarà un giudice nella serie Your Honor

Bryan Cranston sarà la star della miniserie Your Honor, un thriller politico che verrà prodotto per Showtime e sarà composto da dieci episodi.

A sviluppare il progetto sono stati Robert e Michelle King in collaborazione con Peter Moffat (The Night Of).

L'ex protagonista di Breaking Bad avrà la parte di un giudice molto rispettato che affronta un insieme di bugie, menzogne e scelte impossibili dopo il coinvolgimento del figlio in un incidente automobilistico.

Gary Levine, presidente dell'emittente, ha dichiarato: "Peter, Michelle e Robert hanno creato un thriller originale con una suspense incredibile, vere emozioni e una complessità morale. E siamo semplicemente entusiasti all'idea che Bryan Cranston, uno degli attori migliori al mondo, condivida il nostro entusiasmo e abbia accettato la parte del protagonista. Non vediamo l'ora di girare Your Honor e di mostrarla al mondo!".

Bryan sarà coinvolto anche come produttore esecutivo insieme ai King e Moffat, che scriverà alcuni degli episodi tra cui il pilot. Le riprese si svolgeranno prossimamente nella città di New Orleans.