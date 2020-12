Bruno Vespa rimprovera Amadeus in diretta per aver sforato: "il suo programma deve essere importantissimo"

Amadeus sfora i tempi previsti con Sanremo Giovani e Bruno Vespa lo rimprovera** in diretta: il conduttore di Porta a Porta ironizza sul programma del direttore artistico della kermesse canora 'il suo deve essere un programma molto importante'.

Ieri sera Amadeus ha svelato i 26 big in gara a Sanremo 2021 e la sua trasmissione ha sforato di ben trenta minuti rispetto all'orario stabilito. Amadeus, dopo essere stato insultato nel pomeriggio da Morgan per averlo escluso dalla kermesse canora, è stato rimproverato anche da Bruno Vespa che si è visto costretto a iniziare Porta a Porta con un notevole ritardo.

Il giornalista RAI appena ha ricevuto la linea è apparso molto spazientito e subito si è voluto scusare con il suo pubblico e con gli ospiti "Buonasera al pubblico di Porta a Porta, con il quale per una volta debbo scusarmi. Debbo scusarmi perché Porta a Porta, come sapete, spesso va in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono... Ce ne facciamo una ragione".

Subito dopo Bruno Vespa ha ironizzato sull'importanza di Sanremo Giovani: "Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere d'importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest'ora. Quindi io vi chiedo scusa se andiamo in onda in un'ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi. Abbiate pazienza. E mi scuso anche con gli ospiti".