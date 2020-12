Sanremo 2021: chi sono i big in gara

Saranno 26 i big in gara a Sanremo 2021, ovvero quelli annunciati da Amadeus stasera durante la finale di Sanremo Giovani. Gli artisti annunciati saliranno sul palco dell'Ariston durante la 71ma edizione della kermesse canora, in programma dal 2 al 6 marzo, virus permettendo.

Molti dei nomi già anticipati in settimana hanno in effetti trovato riscontro da quanto annunciato nel corso della serata dal direttore artistico: da Fedez, a Lo Stato Sociale, ad Annalisa (anche se non in coppia con Achille Lauro), ci sono proprio tutti, a comporre un Festival di Sanremo che nel 2021 strizza molto l'occhio al pubblico più giovane.

E poi c'è lui, Bugo, e questa volta da solo, senza Morgan che è stato anche espulso dalla giuria di Sanremo Giovani con una mossa a sorpresa della RAI, ad appena un'ora dalla diretta.

Chi sono i cantanti in gara