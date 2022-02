Bruno Barbieri: la sua esilarante reazione per la "ricetta horror" degli spaghetti (VIDEO)

Bruno Barbieri, celeberrimo chef televisivo pluristellato, è appena divenuto virale su TikTok grazie ad un video attraverso il quale ha documentato la sua reazione alla "ricetta horror" degli spaghetti della coppia Janelle & Kate: una rivisitazione estrema degli spaghetti al pomodoro che farebbe alzare le sopracciglia a qualunque cittadino del Bel paese.

Nel video in questione condiviso sul profilo TikTok di Janelle&Kate, che vanta 3,5 milioni di follower, la coppia mostra ai fan come cucinare gli spaghetti al pomodoro: il procedimento consiste nel mettere degli spaghetti ancora crudi in una teglia, ricoprirli di salsa ed acqua e di metterli in forno.

Il breve filmato, che ha ricevuto più di 800 mila like e 37 mila commenti, è stato intercettato dal famoso chef italiano che, di conseguenza, ha deciso di pubblicare un suo post al fine di rendere pubblica la sua esilarante reazione di fronte alla spaventosa ricetta.

La parte indubbiamente più dolorosa, sia per lo chef che per noi, arriva verso la fine del video quando la cuoca, dopo aver impiattato gli spaghetti prende un cetriolo da un barattolo e lo usa come se fosse una forchetta al fine di assaggiare il piatto di pasta: Bruno Barbieri sembra esplodere in quel preciso momento ed il video si conclude con il personaggio televisivo che scuote la testa in segno di rassegnazione.