Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky: stasera 29 giugno tappa alle porte di Milano

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nella nuova puntata lo chef fa tappa alle porte di Milano

Stasera, 29 giugno, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel fa tappa alle porte di Milano. L'esperto di hôtellerie sperimenterà l'ospitalità genuina delle cascine lombarde immerse nel verde della campagna tra la Brianza e il Parco del Ticino.

Milano è una città dalle mille sfaccettature: è moda, design, aperitivi, movida. Ma è anche relax e contatto con la natura. Il nuovo episodio di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta alla scoperta di questo mondo bucolico alle porte della metropoli: durante la gara di questa settimana - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - l'esperto di hôtellerie sarà chiamato a giudicare quattro diverse cascine lombarde che offrono un'esperienza di ospitalità genuina tra gli animali e i prodotti agricoli a km zero, immerse nel verde della campagna e situate a poca distanza dal centro della capitale meneghina.

Gli hotel protagonisti della gara si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

I protagonisti della sfida di stasera di Bruno Barbieri 4 Hotel saranno

Virginia una delle proprietarie dello'Agriturismo La Camilla

Virginia è una delle proprietarie, insieme alla sua famiglia, dell'Agriturismo La Camilla, un enorme complesso il cui nucleo principale è una cascina lombarda arredata in stile country - chic. Virginia si occupa principalmente dell'organizzazione di eventi, che vanno dalle convention di lavoro ai matrimoni. La posizione strategica - vicinissima a Milano - e un centro ippico di grande livello, sono i punti di forza della struttura. L'agriturismo è nato nel 2004 e nel corso degli anni ha ampliato la sua offerta, arrivando a comprendere 33 camere, un ristorante e un centro di produzione di verdura, frutta e allevamento di bestiame.

Gaetano proprietario dell'Oasi Galbusera Bianca

Gaetano è il proprietario dell'Oasi Galbusera Bianca, un borgo agricolo finemente ristrutturato nel centro della Valle del Curone. Per via del suo stile eclettico e del passato nel mondo della fotografia e della moda, Gaetano si definisce un "esploratore di bellezza" e ogni dettaglio dell'Oasi rispecchia a pieno la sua anima e il suo stile. La struttura è molto più di un semplice borgo agricolo, vuole infatti regalare ai suoi ospiti un ambiente confortevole e di charme. Ciascuna delle 12 camere - arredate con materiali di recupero - ha un proprio stile distintivo: da quella con il letto appoggiato sulla paglia a quella con il letto sospeso come una vera e propria amaca. Le stanze dell'Oasi non hanno né tv né telefono, così da permettere all'ospite di rilassarsi il più possibile ed immergersi completamente nell'atmosfera bucolica del luogo.

Gianluca chef patron de La Botanica

Gianluca è lo chef patron de La Botanica, azienda agricola immersa nel Parco delle Groane. È la quarta generazione che si prende cura dell'azienda, dopo che a metà Novecento fu acquistata dal nonno di Gianluca. Quest'ultimo si dedica con passione e amore alla propria struttura insieme alla madre, vera anima del luogo. L'azienda è stata per anni specializzata nella vendita di prodotti caseari. Negli ultimi decenni ha iniziato a dedicarsi anche alla produzione agricola di frutta, verdura, grano e all'allevamento di bestiame. Quando si arriva a La Botanica si respira la vera aria di cascina, con i suoi odori e i suoi rumori... compreso il gallo che canta alle cinque del mattino. Lo stile delle otto camere è rustico con molti elementi storici in stile coloniale e agricolo.

Agriturismo La Galizia

Anna è una delle titolari dell'Agriturismo La Galizia, che gestisce insieme alla sua famiglia. Anna, che lavorava come restauratrice, qualche anno fa ha deciso di abbandonare il proprio lavoro per dedicarsi completamente all'azienda di famiglia. L'agriturismo sorge nel cuore del Parco del Ticino - proprio dove vi sono i resti di un'antica necropoli - su un terreno circondato da un canale d'acqua, che lo rende una sorta di piccola isola. La struttura si dedica principalmente alle attività di agricoltura e di allevamento ed è frequentata soprattutto dai milanesi che nel weekend sono alla ricerca di relax e di un luogo in cui staccare la spina. Le 11 camere sono finemente ristrutturate e arredate in stile moderno.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.