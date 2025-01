Bruce Willis ringrazia la polizia impegnata nei soccorsi a Los Angeles

La star di Die Hard si è fermato a chiacchierare con le forze dell'ordine come immortalato dalla moglie in un video.

Bruce Willis è tornato in pubblico ed è stato ripreso in video dalla moglie Emma Heming Willis, impegnato a ringraziare i soccorritori che stanno lavorando giorno e notte nell'emergenza incendi intorno a Los Angeles.

La moglie dell'attore ha condiviso su Instagram il video in bianco e nero in cui si vede Willis indossare un cappellino dei New York Yankees mentre stringe la mano ad un agente di polizia di Los Angeles e posa per una foto.

Il video su Instagram di Bruce Willis e la diagnosi della malattia

Nel post pubblicato da Emma Heming Willis, il video è accompagnato dalla canzone dei Led Zeppelin, Going to California:"Vedendo un soccorritore, Bruce non perde mai occasione per dimostrare la sua gratitudine con una stretta di mano sincera e un 'grazie per il tuo servizio'. Ieri non è stato diverso".

Il video rappresenta la prima apparizione pubblica di Bruce Willis dal momento in cui gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, una condizione progressiva che causa l'atrofia dei lobi frontali e temporali del cervello.

Il matrimonio con Emma Heming

Lo scorso 29 dicembre, la moglie Emma Heming ha ricordato l'anniversario di matrimonio con Bruce Willis, sposato nel 2009, pubblicando una loro foto al tramonto.

"Diciassette anni di noi. Un tempo [gli anniversari con Bruce] portavano entusiasmo. Ora, se devo essere onesta, suscitano un mix di emozioni, lasciando un peso nel mio cuore e un nodo allo stomaco".

Prima del matrimonio con Emma Heming, Bruce Willis è stato sposato con Demi Moore, con la quale l'attore ha mantenuto un rapporto stretto e amichevole anche dopo il divorzio.