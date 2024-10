Bruce Willis, la moglie svela: "La sua demenza è stata scambiata per balbuzie"

I primi sintomi di demenza di Bruce Willis sono stati archiviati come un ritorno della sua balbuzie infantile, ha dichiarato la moglie Emma Heming Willis.

"Bruce ha sempre balbettato, ma è stato bravo a nasconderlo", ha detto la Heming Willis, a Town & Country, a proposito dei primi segni della demenza frontotemporale dell'attore. I sintomi della demenza, ha detto, sono iniziati con il linguaggio.

"Per Bruce è iniziata nei lobi temporali e poi si è diffusa alla parte frontale del cervello. Attacca e distrugge la capacità di una persona di camminare, pensare, prendere decisioni", ha spiegato la dottoressa.

"Quando il suo linguaggio ha iniziato a cambiare, sembrava che fosse solo una parte della balbuzie, era solo Bruce", ha raccontato Heming Willis. "Mai e poi mai avrei pensato che si trattasse di una forma di demenza per una persona così giovane".

Bruce Willis e Demi Moore in una foto

La demenza frontotemporale (FTD) è un termine onnicomprensivo per indicare un gruppo di malattie che colpiscono i lobi frontali e temporali del cervello - le aree associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio - spiega la Mayo Clinic.

L'afasia, un disturbo che compromette la capacità di parlare, che inizialmente era stato diagnosticato a Bruce Willis, può essere un sintomo della FTD.

Come ha spiegato Heming Willis: "Dico che la FTD sussurra, non grida. È difficile per me dire: 'Qui è dove Bruce è finito, e qui è dove la sua malattia ha iniziato a prendere il sopravvento'. Gli è stata diagnosticata due anni fa, ma un anno prima avevamo una diagnosi non precisa di afasia, che è un sintomo di una malattia ma non è la malattia".

La balbuzie dell'attore di Die Hard è ciò che ha spinto Willis, oggi 69enne, a dedicarsi alla recitazione.

"Da bambino aveva una grave balbuzie", ha raccontato la moglie dell'attore. "Andò al college e un insegnante di teatro gli disse: "Ho qualcosa che ti aiuterà". Grazie a quella lezione, Bruce ha capito che poteva memorizzare un copione ed essere in grado di recitarlo senza balbettare. È questo che lo ha spinto a recitare".

Assassin: Bruce Willis in una scena

Oggi Heming Willis dice di stare meglio di quando la famiglia ha ricevuto la diagnosi di FTD.

"Avevamo così tanti progetti, così tante cose belle che volevamo fare con le nostre ragazze, così tante cose che volevamo vivere insieme. Si strappa completamente quella pagina e poi come si fa a riscrivere la storia? Sto imparando a riprendere il controllo. Forse non sarà la storia più bella che avrei potuto pensare, ma ci sono delle crepe di luce nell'oscurità che ci si è palesata davanti".