Bruce Lee: Jackie Chan ricorda la sua esperienza sul set dell'iconico attore

Jackie Chan ha lavorato in alcuni film con Bruce Lee e di recente ha ricordato l'attore in un video postato dalla figlia Shannon Lee.

Jackie Chan ha ricordato Bruce Lee in un commento su un post pubblicato da Shannon Lee, la figlia dell'iconica star di arti marziali, recentemente tornato alla ribalta grazie anche al suo cameo interpretato da Mike Moh in C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino.

Jackie Chan a inizio carriera ha recitato in vari film di Bruce Lee come Dalla Cina con furore e soprattutto I tre dell'operazione drago che ha consacrato Lee come stella di prima grandezza, spianandogli la strada a Hollywood. Ed è proprio ad un video di questa ultima opera che fa riferimento la frase di Chan, il quale vorrebbe ancora che: "Bruce Lee mi trattenga ancora il più a lungo possibile". Il riferimento è ad una scena in cui l'attore, che recita il ruolo di uno degli antagonisti, viene fermato per i capelli da Lee. Ma è anche, tra le righe, una dichiarazione di stima per essere stato una sua fonte di ispirazione, un maestro vero e proprio. Indubbiamente il successo di Bruce Lee ha fatto da apripista per molti attori cinesi o cino-americani che volevano far fortuna e successo nel mondo del cinema americano. Come Jackie Chan, appunto, che è riuscito a imporsi come uno degli interpreti più eclettici dell'action movie, arrivando sino a conquistare un Oscar alla carriera.

Bruce Lee invece è morto prematuramente in seguito ad un grave malore sul set avvenuto nel 1973. Vent'anni dopo suo figlio Brandon Lee sarebbe deceduto in circostanze ancora più tragiche durante le riprese de Il corvo, alimentando una ridda di ipotesi su un possibile film maledetto e un legame oscuro tra padre e figlio che non ha fatto altro che incrementare ancor di più l'aura di leggenda di questi due straordinari, ma sfortunati, attori.

