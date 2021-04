Bruce Campbell spiega la bizzarra ragione dei suoi muscoli nel poster de L'armata delle tenebre

Il poster de L'armata delle tenebre mostra Bruce Campbell esageratamente muscoloso. Per quale motivo? La ragione è stata spiegata dall'attore stesso attraverso il suo profilo Twitter e ha chiamato in causa il successo di Arnold Schwarzenegger e le strategie del produttore Dino De Laurentiis.

La decisione di rendere Bruce Campbell muscoloso nel poster de L'armata delle tenebre è stata presa da Dino De Laurentiis e affonda le sue radici in ragioni di budget. Forte del successo di Conan il barbaro, la volontà del produttore era quella di rendere Campbell simile ad Arnold Schwarzenegger e di convincere, così, il pubblico a riversarsi in sala. L'interprete ha dichiarato: "Il produttore Dino De Laurentiis decideva tutto. Questo è il poster estero del film. All'epoca Schwarzenegger faceva un sacco di soldi oltreoceano e, così, mi hanno reso fisicamente simile a lui. Si tratta di un motivo stupido, in effetti".

Nonostante questa scelta, però, il film diretto da Sam Raimi è riuscito a malapena a recuperare il budget investito e non si è rivelato un buon successo. Nel 2013 Fede Alvarez ha diretto La Casa, remake/quarto episodio del franchise che ha lanciato la carriera di Sam Raimi in tutto il mondo. Dal 2015 al 2018, invece, Raimi è tornato dietro la macchina da presa per dirigere Ash vs Evil Dead, serie in tre stagioni prodotta da Starz e interpretata da Bruce Campbell nei panni di Ash Williams.

Come riportato da Comic Book, nel corso dell'anno dovrebbero iniziare le riprese di Evil Dead Rise, prodotto da Raimi e Rob Tapert. A quanto pare, Bruce Campbell non sembra essere coinvolto nel progetto ma tornerà a recitare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.