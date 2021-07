Bruce Campbell tornerà in tv grazie ad A.P. Bio

Bruce Campbell tornerà sugli schermi televisivi grazie alla serie A.P. Bio, arrivata alla quarta stagione, che è prodotta per Peacock.

La star dei film horror della saga La casa avrà un'importante ruolo da guest star negli episodi inediti.

In A.P. Bio l'attore Bruce Campbell avrà il ruolo di John Griffin, il padre del protagonista Jack che è interpretato da Glenn Howerton. L'uomo è stato assente per quasi tutta la vita del figlio, ma dopo un "risveglio spirituale" cerca di riallacciare i rapporti.

La star, recentemente, aveva recitato in show come Lodge 49, Fargo, Adopted e, ovviamente, Ash vs. Evil Dead di cui è stato il protagonista.

La comedy ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione nel mese di dicembre. La serie ha come protagonista Howerton nella parte di Jack, uno studioso di filosofia in crisi che, dopo aver perso il suo lavoro dei sogni, è costretto a tornare a Toledo, in Ohio, e insegna al liceo come insegnante di biologia alla Whitlock High School.

Nel cast della serie creata da Mike O'Brien ci sono anche Patton Oswalt, Mary Sohn, Lyric Lewis, Jean Villepique e Paula Pell.