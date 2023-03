Brooke Shields rivela: "Era stato un potente produttore di Hollywood a stuprarmi quando ero ventenne"

Brooke Shields ha rivelato che è stato un potente produttore di Hollywood a violentarla quando era una ventenne.

L'attrice, intervistata da People, ha ricordato il tragico momento e spiegato perché non ha parlato apertamente di quanto le è accaduto per molti anni.

Tra le pagine della rivista, Brooke Shields ha spiegato: "Mi ci è voluto molto tempo per elaborarlo. Sono più arrabbiata ora rispetto a quanto potessi esserlo all'epoca. Se hai paura è per un motivo. Sono situazioni spaventose".

La star ha condiviso la sua esperienza drammatica esperienza per la prima volta nel documentario Pretty Baby, presentato al Sundance Film Festival, e ha ammesso che è rimasta a lungo in silenzio perché era convinta che nessuno le avrebbe creduto. Brooke ha dichiarato: "Le persone non credevano a queste storie in quegli anni. Ho pensato che non avrei mai più lavorato".

A rendere ancora più complicata la situazione vissuta c'era poi il fatto che Brooke si trovasse in un periodo difficile della sua carriera, essendosi da poco laureata a Princeton. Shields aveva quindi ottenuto un incontro con il produttore di Hollywood ed era convinta che si trattasse di una cena di lavoro: "Ho pensato che si trattasse di farmi ottenere un film, un lavoro".

Pretty Baby: Brooke Shields, il teaser del documentario sulla star svela la data di uscita in streaming

La cena, tuttavia, si era conclusa con il produttore che l'aveva accompagnata nella sua stanza di albergo, con la scusa di permetterle di chiamare un taxi, per poi violentarla. Brooke ha ricordato: "Non ho combattuto. Mi sono bloccata". L'attrice, dopo la violenza, ha svelato che si è incolpata per quanto accaduto: "Continuavo a dire: 'Non avrei dovuto farlo. Perché sono salita con lui? Non avrei dovuto bere quel drink a cena'".

Il suo racconto è poi proseguito ricordando: "Lottare non era un'opzione, quindi in un certo senso abbandoni il tuo corpo. Pensi: 'Non sei lì. Non è successo'".