Bronzi di Riace: il tesoro ritrovato: in seconda serata su Rai3 e disponibile su RaiPlay

Stasera in seconda serata su RAI 3 va in onda Bronzi di Riace: il tesoro ritrovato.: il film è disponibile da oggi anche su RaiPlay.

Bronzi di Riace: il Tesoro Ritrovato va in onda stasera 16 dicembre su Rai3 in seconda serata ed è disponibile, da oggi, su RaiPlay. Il film evento celebra i due capolavori e la terra che li ha accolti. Un viaggio negli abissi del mare della Calabria, luoghi magici, ricchi di miti e leggende. Un viaggio anche onirico accompagnato dalla voce guida del restauratore Cosimo Schepis.

Memories è una serie spin-off di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, che racconta gli anniversari cruciali per la storia del nostro Paese, narrati attraverso le vite e le emozioni di testimoni d'eccezione che si intrecciano ai materiali d'archivio foto e video. Storie che non si fermano alla semplice cronaca del passato ma trascinano il pubblico negli eventi raccontati.

A cinquanta anni dal ritrovamento dei bronzi di Riace, uno dei più grandi tesori archeologici rinvenuti in Italia, e a quaranta dall'esposizione delle due statue al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Regione Calabria e la Film Commission Calabria celebrano i due guerrieri in bronzo con il film evento Memories "Bronzi di Riace, il tesoro ritrovato" co-prodotto con 42° Parallelo. Un viaggio onirico e sognante per far rivivere i miti e le leggende che aleggiano attorno ai Bronzi di Riace e riscoprire l'anima della Magna Grecia che da venerdì 16 dicembre, sarà disponibile in prima visione tv, in contemporanea su RaiPlay e in seconda serata, su Rai3 (con una replica sempre su Rai 3 venerdì 30 dicembre alle 15.30).

L'obiettivo del film è quello di dare una forma concreta anche a tutta la dimensione leggendaria e immaginativa che da sempre caratterizza la storia dei Bronzi di Riace: chi li ha lasciati lì sul fondo del mare? Da dove vengono realmente? Erano degli eroi? Che sentimenti avevano? Ma soprattutto: chi sono i bronzi di Riace? Ad arricchire il racconto, come una sorta di moderna Alice nel Paese delle Meraviglie, in un vortice in cui la realtà e il fantastico si fondono, la giovanissima attrice Swamy Rotolo, vincitrice del David di Donatello come miglior protagonista per il film "A Chiara" di Jonas Carpignano. Voce narrante del film è Cosimo Schepis. Giorgia Furlan è showrunner e autrice del film. La regia è di Gabriele Ciances e Giulia Baciocchi .