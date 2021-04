Brokeback Mountain: ecco perché Jake Gyllenhaal ha accettato il ruolo di Jack

Jake Gyllenhaal, intervistato da Howard Stern, ha spiegato perché ha accettato il ruolo di Jack Twist in Brokeback Mountain.

Jake Gyllenhaal non era affatto sicuro di voler veramente interpretare il ruolo di Jack Twist in Brokeback Mountain ma, durante un'intervista del 2015 con Howard Stern, un intero decennio dopo l'uscita della pellicola, ha spiegato il motivo per cui alla fine ha deciso di accettare la parte.

Gyllenhaal, inizialmente, era estremamente attratto dall'idea di lavorare con il regista Ang Lee, che ha definito un "genio" e una vera e propria superstar. Ma ciò che ha spinto l'attore a salire a bordo è stata l'umanità che caratterizzava la storia di Jack ed Ennis e il modo in cui il regista aveva intenzione di mostrare autenticamente le loro emozioni.

Secondo Jake non era solo una storia salace su due uomini che hanno una relazione romantica, era qualcosa di più, qualcosa di molto profondo e commovente. "Mi commosse, ricordo che la sceneggiatura mi commosse molto profondamente", ha dichiarato Gyllenhaal durante l'intervista. "E quindi, molto semplicemente, mi dissi: 'Fanculo, lo faccio.'"

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione dell'87% basato su 246 recensioni, con una valutazione media di 8,2 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Un western meravigliosamente epico, la storia d'amore de I segreti di Brokeback Mountain è intrisa di universalità straziante e viene elevata dalle toccanti esibizioni di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal."