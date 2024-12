Brittany Murphy: in vendita la casa in cui venne ritrovava priva di sensi prima della sua morte

La casa che fu di proprietà dell'attrice Brittany Murphy è stata messa in vendita. La villa sulle colline di Hollywood dove venne ritrovato il corpo privo di sensi di Murphy è attualmente disponibile.

A renderlo noto è un'agenzia immobiliare di nome Zillow, che ha informato pubblicamente della disponibilità d'acquisto della lussuosa proprietà dove anni fa ha abitato per diverso tempo l'attrice.

La villa, costruita nel 1997, è ora disponibile alla cifra di 17.995.000 dollari: dispone in tutto di sei camere da letto e nove bagni, distribuiti su una superficie di 873 metri quadrati.

Brittany Murphy in una scena di Tutte le ex del mio ragazzo

In passato era stata acquistata da Brittany Murphy e dal marito Simon Monjack nel 2003 per 3,85 milioni di dollari. Durante il periodo in cui abitò in quella casa, Murphy sostenne di aver vissuto esperienze soprannaturali.

Brittany Murphy fu ritrovata priva di sensi in quella casa il 20 dicembre 2009. La star di Ragazze a Beverly Hills venne trasportata al Cedars-Sinai Hospital, dove morì il giorno stesso a soli 32 anni, dopo una carriera da star ricca di successo e spesa principalmente tra cinema e televisione.

La morte di Murphy venne attribuita ad una combinazione di polmonite, anemia e farmaci. Cinque mesi dopo, anche il marito Simon Monjack venne ritrovato morto per cause simili a quelle della moglie. L'annuncio immobiliare descrive la casa come un 'gioiello architettonico, situato in un ambito quartiere residenziale di star che ha subito una completa trasformazione diventando un simbolo di vita lussuosa e meticoloso artigianato'.