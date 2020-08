Britney Spears: "Grazie a Big Eyes di Tim Burton, ho imparato una lezione di vita"

Sabato scorso su Instagram Britney Spears ha voluto condividere la grande rivelazione sulla vita che è le è sopraggiunta dopo aver visto Big Eyes di Tim Burton (2014) con Amy Adams e Christoph Waltz.

Big Eyes racconta la storia della pittrice americana Margaret Keane, il cui marito si prese il merito per i suoi famosi ritratti di bambini dagli occhi grandi tra gli anni '50 e '60, ed è stato diretto da quello che la popstar ha definito 'il suo regista preferito al mondo'.

Britney ha fornito una breve sinossi del film per poi raccontare di un episodio durante un servizio fotografico che le ha aperto gli occhi. "È stato molto strano, lo stesso giorno in cui ho visto questo film ho fatto un mini servizio fotografico e guardate come erano grandi i miei occhi!!" ha scritto la cantante pubblicando le foto di quello stesso servizio fotografico. "Voglio dire... I miei occhi non sono mai stati così grandi!!! E' davvero folle, e non sono affatto ritoccati... Una coincidenza forse???"

Britney Spears ha aggiunto di aver imparato una lezione importante da quell'esperienza. "Se il potere di ciò che vedi e senti può influenzare la tua vita così tanto... Voglio dire, state letteralmente lontani dalle persone cattive e aumentate la vostra consapevolezza circa le persone con un alto livello di energia!! Questo è quello che ho imparato da questa esperienza.. E guardate Big Eyes già che ci siete"