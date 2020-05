Bright 2: Louis Leterrier sarà il regista del film Netflix?

Bright 2 potrebbe aver trovato il proprio regista: Louis Leterrier sta attualmente concludendo le trattative per occuparsi del progetto prodotto per Netflix.

Il filmmaker potrebbe raccogliere l'eredità di David Ayer che attualmente è impegnato in altri progetti e non può dare la propria disponibilità.

Il sequel di Bright mostrerà nuovamente gli agenti protagonisti del racconto interpretati da Will Smith e Joel Edgerton], un uomano e un orco, in azione.

La sceneggiatura del secondo capitolo della storia, che potrebbe quindi arrivare sugli schermi grazie a Louis Lettieri, è stata scritta da David Ayer ed Evan Spiliotopoulos, venendo poi riscritta da T.S. Nowlin.

Il lungometraggio aveva ottenuto ottimi dati relativi alle visualizzazioni arrivando a quota 60 milioni nelle prime quattro settimane di permanenza nel catalogo, primato ora battuto da Tyler Rake.

Il sequel era stato approvato oltre due anni fa, tuttavia per ora non sono stati diffusi aggiornamenti relativi al possibile inizio delle riprese, inizialmente previsto per il 2019.

La scelta di posticipare il ritorno sul set inizialmente era legata agli impegni di Will Smith, come aveva svelato Lucy Fry: "Dovevamo girarlo nel 2019 e non è accaduto a causa delle tempistiche dei lavori di Will. E spero realmente che si girerà un secondo capitolo perché mi sono divertita così tanto girando quel film. Spero davvero di poter tornare sul set".

