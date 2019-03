Brie Larson star di una serie tv ambientata nel mondo delle spie

Brie Larson sarà la protagonista e la produttrice di una nuova serie televisiva destinata ad Apple. L'attrice premio Oscar, attualmente nelle sale cinematografiche nel ruolo della supereroina Carol Danvers in Captain Marvel, avrà la parte di una donna che lavora come spia per la CIA e il progetto sarà scritto da Megan Martin, già nel team di Animal Kingdom.

Lo show è tratto dall'autobiografia di Amaryllis Fox, intitolata Undercover: Coming of Age in the CIA, che ha raccontato tra le pagine le esperienze vissute negli anni in cui è stata impegnata in alcune pericolose missioni sotto copertura. Gli episodi dovrebbero seguirne la storia attraverso le relazioni avute nel corso degli anni. Fox sarà inoltre coinvolta come produttrice e consulente del progetto, ancora senza un titolo ufficiale.

Apple ha già ordinato la produzione dello show che si andrà quindi ad aggiungere nel catalogo della nuova piattaforma di streaming alla serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, ambientata nel mondo dei talk show televisivi in onda sugli schermi nelle prime ore della mattina, e a Defending Jacob che ha come star Chris Evans, collega di Brie nel mondo dei cinecomic Marvel in cui l'attore ha il ruolo di Captain America.