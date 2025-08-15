Brie Larson e Lily Collins guidano il cast di Close Personal Friends, nuovo film Amazon MGM Studios

Il nuovo film di Amazon MGM Studios, diretto da Jason Orley e scritto da Isaac Aptaker, riunisce un cast d'eccezione con interpreti da franchise di successo e serie pluripremiate.

Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid e Henry Golding saranno i protagonisti di Close Personal Friends, la nuova produzione targata Amazon MGM Studios. Dietro la macchina da presa ci sarà Jason Orley, mentre la sceneggiatura porta la firma di Isaac Aptaker, ispirata a una storia ideata insieme allo stesso regista.

Aptaker ed Elizabeth Berger della Walk-Up Company, insieme ad Ashley Fox e Johnny Pariseau di Maximum Effort, produrranno il progetto, con Orley in veste di produttore esecutivo. Al momento, la trama resta top secret, alimentando la curiosità dei fan.

Un cast con grandi successi alle spalle

Brie Larson, premio Oscar per Room e volto di Captain Marvel, ha recentemente ottenuto riconoscimenti per la serie Lezioni di chimica di Apple TV+, collezionando nomination agli Emmy, ai SAG, ai Critics Choice e ai Golden Globe. Nel suo curriculum figurano anche blockbuster come The Marvels, Fast X, Kong: Skull Island e il dramma indipendente Short Term 12.

Ms. Marvel. Brie Larson nella scena post-credits della serie.

Lily Collins è la star della serie Netflix Emily in Paris, che le è valsa due nomination ai Golden Globe. Oltre alla TV, si è cimentata nel teatro londinese con Barcelona e ha recitato in Maxxine, capitolo conclusivo della trilogia horror cult di Ti West prodotta da A24.

Volti noti del piccolo e grande schermo

Jack Quaid, apprezzato dal pubblico per il ruolo in The Boys su Prime Video, ha di recente recitato nel thriller fantascientifico Companion, nell'action Novocaine e nella produzione Amazon Heads of State.

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

Henry Golding, celebre per Crazy & Rich, ha preso parte a progetti come Snake Eyes, A Simple Favor e The Ministry of Ungentlemanly Warfare. In TV, è apparso nella serie Netflix di Guy Ritchie The Gentlemen.

Orley ha debuttato alla regia con Big Time Adolescence, presentato in concorso al Sundance Film Festival 2019. Il film, interpretato da Pete Davidson e Sydney Sweeney, ha confermato il suo stile fresco e attento ai rapporti umani, lasciando presagire che anche Close Personal Friends sarà incentrato sulle dinamiche interpersonali con un tocco originale.