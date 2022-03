Bridgerton 2, Simone Ashley parla del dolore provocato dai corsetti: "Cambiano il tuo corpo"

Simone Ashley di Bridgerton 2 ha parlato dei dolori provocati dai corsetti indossati sul set della serie che sta per tornare con la seconda stagione.

Nel corso di un'intervista con Glamour UK, Simone Ashley ha parlato dei dolori provocati dai corsetti indossati sul set di Bridgerton. Secondo l'attrice, i bustini femminili le avrebbero persino "modificato" il fisico.

Simone Ashley ha raccontato la sua quotidianità sul set della seconda stagione di Bridgerton. L'attrice ha raccontato che prima del suo primo giorno di riprese aveva mangiato "una massiccia porzione di salmone", pensando che avesse bisogno di fare il pieno di energie. Una scelta poco lungimirante, considerato che avrebbe dovuto indossare il corsetto.

L'attrice ha proseguito: "Ho capito che, quando indossi il corsetto, semplicemente non mangi. Cambia il tuo corpo. Mi sono ritrovata momentaneamente con un girovita più piccolo. Poi, nel momento in cui smetti di indossarlo, torni alle tue forme di sempre. Il corsetto mi ha anche provocato molto dolore, penso di essermi strappata la spalla a un certo punto!".

Per non parlare delle scarpe da indossare. Simone Ashley, infatti, ha dovuto richiedere l'assistenza del team che si occupava del guardaroba perché "quando indossi un corsetto, non puoi fare nient'altro". Nel corso di un'intervista con PEOPLE, Simone Ashley ha definito "intelligente e competitivo" il personaggio che interpreterà nella seconda stagione di Bridgerton. L'interprete presterà il suo volto a Kate Sharma, l'interesse sentimentale di Lord Anthony.

A proposito di Kate Sharma, la Ashley ha raccontato: "Lei ascolta i suoi istinti e non si lascia influenzare facilmente da ciò che fanno tutti gli altri. Scopriamo lentamente il suo background e il trauma familiare che porta con sé. Ci sono molti motivi per cui il pubblico può relazionarsi con lei".

L'attrice britannica ha aggiunto che il resto del cast era "tutto così solidale l'uno con l'altro. Siamo una squadra e non ci sono ego in questo senso. Tutti capiscono che siamo tutti sulla stessa barca e ci siamo dentro insieme". La seconda stagione di Bridgerton sarà distribuita su Netflix il 25 marzo.