Brian Wilson, il co-creatore dei Beach Boys, è morto all'età di 82 anni

Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys, è morto all'età di 82 anni.

Ad annunciare la triste notizia dell'addio a una delle icone del mondo della musica è stata la famiglia dell'artista sui social media.

L'addio all'artista

In un post sui social, la famiglia del cantautore ha scritto: "Ci si spezza il cuore nell'annunciare che il nostro amato padre Brian Wilson è morto. Non abbiamo parole ora. Per favore, rispettate la nostra privacy in questo momento difficile mentre la nostra famiglia sta affrontando il lutto. Ci rendiamo conto che stiamo condividendo il nostro dolore con il mondo. Love & Mercy".

L'artista ha contribuito al successo del gruppo che ha inventato quello che è stato definito 'surf rock' negli anni '60.

Tra le canzoni dei Beach Boys che hanno segnato un'epoca ci sono Good Vibrations, I Get Around, Surfer Girl, California Girls e Surfin' USA.

Wilson, nel 1966, ha scritto e prodotto quasi da solo Pet Sounds, considerando uno dei migliori album di sempre.

La carriera di Wilson

Brian era nato a Inglewood nel 1942 e ha imparato molto giovane a suonare il pianoforte. Insieme al fratello Carl e al cugino Mike Love, durante gli anni del liceo, ha fondato il gruppo Carl and the Passions, coinvolgendo poi il fratello Dennis e il loro amico Al Jardine, dando vita ai Pendeltones, poi diventato i Beach Boys.

Durante la sua vita Wilson ha avuto problemi con alcune dipendenze, come quelle da sostanze come LSD e cannabis, e ha trascorso alcuni periodi in ospedali psichiatrici per affrontare una forma di schizofrenia e depressione. Brian si è sposato due volte, con Marilyn Rovell nel 1964 con cui ha avuto le figlie Carnie e Wendy, e con Melinda Kae Ledbetter nel 1995, con cui ha adottato cinque figli.

Brian Wilson ha scritto due autobiografie e la sua storia è poi stata raccontata nel film Love & Mercy, in cui è stato interpretato da Paul Dano, e nel documentario Long Promised Road.