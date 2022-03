Brescia, la donna fatta a pezzi sarebbe un'influencer o un'attrice porno, secondo più fonti

Secondo quanto rivelato dalle forze dell'ordine di Brescia, il cadavere di una donna fatta a pezzi che è stato ritrovato lunedì 21 marzo a Borno, in provincia di Brescia in Lombardia, potrebbe esse quello di una nota influencer lombarda, scomparsa da alcuni giorni, che avrebbe sul corpo almeno 7 degli 11 tatuaggi riconosciuti dagli inquirenti.

Ma non è tutto: secondo un'altra fonte, che ha fornito informazioni ben diverse che sono state a sua volta recentemente riportate dalla testata BresciaToday, il cadavere sarebbe quello di un'attrice pornografica italiana, residente in Lombardia, di cui non si avrebbero notizie ormai da molti giorni.

La donna trovata morta aveva un tatuaggio sulla caviglia destra che riportava le seguenti parole: "step by step", "wanderlust" sulla clavicola destra, "elegance is the" sulla schiena, un disegno sul gomito sinistro con la scritta "be brave", "fly" sul polso destro, una "V" rovesciata sulla coscia destra, due "V" rovesciate sulla coscia sinistra, "te" sulla mano sinistra e un disegno maculato sul gluteo destro.

A quanto pare, le forze dell'ordine di Brescia avrebbero deciso di diffondere queste informazioni a proposito della ragazza al fine di poter "identificare alcuni dei possibili conoscenti della donna ed i professionisti del settore, cosicché possano fornire informazioni utili all'identificazione."