Bread & Roses: la resistenza delle donne afghane nel trailer del documentario

Il documentario Bread & Roses arriverà il 22 novembre in streaming su Apple TV+ e online è stato condiviso il trailer del progetto.

Il 22 novembre debutterà in streaming su Apple TV+ il documentario Bread & Roses, diretto da Sahra Mani, e il trailer mostra alcune sequenze del progetto dedicato alla resistenza delle donne afghane.

Nel video si introducono le tre protagoniste, di cui si racconta la vita sotto il governo dei talebani.

Cosa racconta Bread & Roses

Nel progetto prodotto da Jennifer Lawrence e Malala Yousafzai si vedono gli ostacoli che devono superare le donne in Afghanistan, tra limitazioni, intimidazioni, attacchi e ripercussioni sulla vita personale e professionale.

Bread & Roses è il documentario che mostra la potente resistenza delle donne afghane e offre un importante spunto di riflessione sull'impatto in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne dopo la caduta di Kabul per mano dei Talebani nel 2021.

Sugli schermi di Apple TV + si seguirà la vita di tre donne, mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro autonomia.

La regista Sahra Mani, che ha diretto il film, ha cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane attraverso una rappresentazione cruda della loro straziante condizione.

Il team della produzione

Il progetto è prodotto da Jennifer Lawrence e Justine Chiarrocchi in collaborazione con Sahra Mani e insieme ai produttori esecutivi Malala Yousafzai e Farhad Khosravi.

Bread & Roses è un documentario presentato dalla Fondazione Eyan in associazione con Extracurricular.

Bread & Roses ha debuttato nel 2023 al Festival di Cannes, ottenendo delle recensioni estremamente positive.

Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi, che hanno assunto Mani per dirigere il film, hanno recentemente collaborato anche nella produzione del documentario Zurawski v. Texas, diretto da Maisie Crow e Abbie Perrault. Nel team della produzione ci sono anche Hillary Clinton e Chelsea Clinton e il lungometraggio segue i devastanti effetti della scelta di ribaltare la senza del caso Roe contro Wade che regolarizzava la possibilità delle donne di abortire.