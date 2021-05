Brandon Cronenberg adatterà il romanzo di J.G. Ballard Super-Cannes in una miniserie

Brandon Cronenberg si misurerà con la fantasia morbosa e visionaria di J.G. Ballard adattando il romanzo Super-Cannes, ambientato in un futuristico parco industriale in Costa Azzurra.

Brandon Cronenberg segue la scia delle orme paterne. Il figlio di David Cronenberg ha annunciato il suo prossimo progetto: l'adattamento del romanzo di J.G. Ballard, Super-Cannes, in una miniserie.

Antiviral: il regista Brandon Cronenberg, figlio di David, in una foto promozionale

Crash, un altro dei romanzi di culto di J.G. Ballard, è diventato un film oscuro e morboso tra le opere più celebri di David Cronenberg. Adesso tocca al figlio trovare il modo di adattare sullo schermo le immagini visionarie dello scrittore.

Super-Cannes è ambientato in un business park multinazionale nel retroterra a nord-est di Cannes, in Costa Azzurra che è "una città-stato virtuale in sé, costruita per le industrie high-tech più elitarie". Al centro della storia la degradazione morale della dirigenza del parco tecnologico costruito per attrarre l'insediamento di multinazionali, sottoposta a ritmi di lavoro insopportabili. Secondo Deadline, Cronenberg ne realizzerà una miniserie prodotta da Ringside Studios, dalla compagnia francese Newen e da Andy Starke di Anti-Worlds Film & Television.

Il regista dichiara: "Super-Cannes è un romanzo incredibilmente preveggente e più attuale che mai, una miscela inebriante di politica tagliente e psicologia deviante, costruita attorno a una storia poliziesca profondamente soddisfacente. Sono entusiasta di avere l'opportunità di adattarlo e di lavorare alla serie con Anti-Worlds e Ringside."

Possessor: Andrea Riseborough nelle foto dell'horror di Brandon Cronenberg

Super-Cannes è stato pubblicato nel 2000. Un inquietante mistero attende Paul e Jane Sinclair quando arrivano a Eden-Olympia, parco commerciale high-tech sulle colline sopra Cannes. Jane è stata assunta come medico per i dirigenti che vivono in questo paradiso dei lavoratori ultramoderno. Ma cosa ha spinto il suo predecessore apparentemente sano di mente a uccidere dieci persone in una sparatoria che ha fatto notizia in tutto il mondo? Mentre Paul indaga sul suo nuovo ambiente di lavoro, inizia a scoprire una fiorente sottocultura del crimine che sta andando fuori controllo.