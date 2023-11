Bradley Cooper si è travestito da Rocket Raccoon ad Halloween

Negli Stati Uniti ieri hanno festeggiato Halloween in grande stile, e per le strade di New York i paparazzi hanno avvistato Bradley Cooper e la sua ex moglie, la supermodella Irina Shayk, vestiti da Rocket Raccoon, personaggio Marvel al quale l'attore presta la voce nei film sui Guardiani della Galassia.

Cooper ha deciso di accompagnare sua figlia nel tradizionale "dolcetto o scherzetto" per le strade di New York City, mascherandosi da Rocket per non farsi riconoscere. Il sito di paparazzi JustJared è riuscito a cogliere qualche scatto mentre toglieva la maschera, confermando la sua identità. Qui tutte le foto.

Bradley Cooper e Susan Hoff in una scena del film The Midnight Meat Train

Gigi Hadid e Bradley Cooper si apprestano a diventare una delle coppie più chiacchierate di Hollywood? I due per il momento si stanno divertendo insieme, come ha dichiarato una fonte anonima vicina alla modella, ma nessuno può escludere che le cose in futuro possano diventare più serie.

Il gossip è esploso qualche giorno fa, quando Gigi Hadid, 28 anni, e Bradley Cooper, 48, sono stati avvistati a poca distanza l'una dall'altro per le strade di New York. Con loro, come riporta Fox News, anche l'amico Antoni Porowski (lo conoscete perchè è l'esperto in fatto di cibo di Queer Eye, su Netflix) che è però magicamente sparito quando, all'uscita da un famoso ristorante italiano della città, il regista e la modella sono saliti insieme in macchina, diretti verso una meta rimasta ignota.