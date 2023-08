Bradley Cooper ricorda il periodo delle dipendenze:'Fortunato ad essere sobrio da 19 anni'

Bradley Cooper ha partecipato ad un episodio della seconda stagione di Running Wild With Bear Grylls di National Geographic e proprio con Bear Grylls ha conversato su alcuni passaggi della propria carriera.

Ruoli e passato

All'attore è stato chiesto quali sono i ruoli che ritiene più significativi in carriera:"Una notte da leoni è stato un bel cambiamento di carriera. Avevo 36 anni quando è successo, ero già nel giro da dieci anni sballottato da una parte all'altra quindi non mi sono perso nella fama" ha esordito Cooper.

Incalzato da Grylls, l'attore ha ricordato anche il periodo buio:"Non aveva niente a che fare con la fama, ma in termini di alcol e droghe ho vissuto quel periodo. Però mi considero fortunato ad essere sobrio da 19 anni, da quando avevo 29 anni". Un trascorso che lo aiutò anche per interpretare Jackson Maine in A Star Is Born:"Grazie al cielo ero in un punto della mia vita in cui ero a mio agio con tutto ciò e quindi potevo davvero lasciarmi andare".

Bradley Cooper ha diretto e interpretato Maestro, il film che racconta il matrimonio del direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein (Cooper) e la socialite Felicia Montalegre (Carey Mulligan).

Nel cast anche Matt Bomer, Maya Hawke e Sarah Silverman. Il film verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.