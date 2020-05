Bradley Cooper indossa il cerchietto rosa per capelli della figlia nelle nuove foto scattate a New York

Bradley Cooper ha completato il suo look con il cerchietto rosa per capelli della figlia per passeggiare a New York con la bambina.

Bradley Cooper è stato fotografato a New York mentre indossava il cerchietto rosa di sua figlia con cui stava passeggiando per le strade della città.

Il regista e attore, dopo la separazione dalla modella Irina Shayk, è comunque un padre molto presente e non è la prima volta che viene immortalato mentre si occupa della piccola.

L'attore e regista è infatti stato intercettato dai paparazzi mentre teneva per mano la piccola Lea De Seine Shayk Cooper, che ha tre anni. Bradley Cooper, per la camminata per le strade di New York, ha scelto un look molto casual e sportivo con un tocco probabilmente scelto dalla bambina: il cerchietto rosa, con tanto di fiocchetto, per tenere fermi i capelli.

Padre e figlia indossavano inoltre le mascherine protettive per spostarsi in sicurezza in una delle città più colpite dall'emergenza coronavirus.

Bradley Cooper e Irina Shayk, nonostante la fine del loro amore, hanno deciso di abitare entrambi a New York per potersi occupare della loro figlia nel migliore dei modi e hanno mantenuto un buon rapporto, restando buoni amici, per il bene di Lea.