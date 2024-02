Brad Pitt, Sarah Niles nel cast del film dell'attore sulla Formula Uno

L'interprete della dottoressa Fieldstone in Ted Lasso è la new entry nel cast del nuovo film di Brad Pitt.

Sarah Niles reciterà al fianco di Brad Pitt nel nuovo film di Apple TV e ambientato nel mondo della Formula Uno, ancora senza titolo. L'attrice, conosciuta principalmente per il ruolo della dottoressa Sharon Fieldstone nella serie Ted Lasso, è l'ultima new entry nel cast, dopo Damson Idris e Javier Bardem.

La trama del film seguirà le vicende di un pilota, interpretato da Brad Pitt, che torna allo sport agonistico dopo essersi ritirato, nel team APXGP. Damson Idris interpreterà il compagno di squadra mentre Niles sarà la madre di quest'ultimo. La regia è stata affidata a Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), con Jerry Bruckheimer e il sette volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton tra i produttori.

Brad in pista

Brad Pitt ha avuto l'opportunità di effettuare un giro in pista a Silverstone prima dell'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, al volante di una Formula Due realizzata appositamente:"Sono un po' euforico in questo momento, devo dire. Ed è fantastico essere qui, ci stiamo proprio divertendo. Un'esperienza straordinaria... È stato tutto fantastico. L'atmosfera è incredibile ma solo farne parte in questo modo e raccontare la nostra storia. Tutti sono stati davvero fantastici con noi. Tutti i team hanno aperto le loro porte. Tutti sono stati davvero incredibili ed è andata molto bene".

Il giro in pista non è stato certo degno dei piloti di Formula Uno:"Non so se posso chiamarlo giro veloce, io direi giro tranquillo. Ho fatto qualche tour involontario nell'erba ma è stato così emozionante. Non ero nervoso, i ragazzi mi hanno preparato davvero bene. [...] Ero davvero concentrato sulla direzione e su ciò che stavamo cercando di creare in quel momento".