Brad Pitt mostra i tatuaggi sulla schiena nuda durante una sessione di snorkeling (FOTO)

In occasione di una recente vacanze nelle isole Turks e Caicos, Brad Pitt ha offerto ai suoi numerosissimi fan la possibilità di dare un'occhiata ai tatuaggi che riempiono la schiena nuda. Durante una sessione di snorkeling, infatti, l'attore si è denudato, mostrando il suo corpo muscoloso e scolpito nonostante i 57 anni e una serie di tatuaggi sulla schiena.

Come riportato da Hollywood Life e Just Jared, le foto scattate a Brad Pitt durante la sessione di snorkeling sono state in grado di mostrare chiaramente ben sette tatuaggi che l'attore ha sulla sua schiena. I numerosi tatuaggi includono un tornado, alcune scritte in sanscrito e altri disegni creativi collocati sul fondoschiena e ai lati del suo corpo. A giudicare dalle fotografie, inoltre, Brad Pitt sembra essersi goduto la sua vacanza.

Tra l'altro, il periodo festivo è stato allietato anche dalla presenza di Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers e grande amico di Pitt. La sua compagnia fa pensare ad una fuga vacanziera tutta al maschile. Quando il celebre protagonista di Fight Club non recita e non si mostra a torso nudo, ama girare in abiti casual come qualsiasi altra persona comune. Durante il periodo precedente al giorno del Ringraziamento, ad esempio, Pitt ha indossato mascherina chirurgica, jeans, maglia bianca e camicia aperta e si è dedicato ad attività di volontariato per dare una mano a famiglie povere nella zona sud di Los Angeles.

In quanto padre di sei bambini, Brad Pitt è consapevole dell'importanza della famiglia e sa quanto sia necessario aiutare i meno abbienti a maggior ragione in un periodo come quello festivo. Gli ultimi mesi sembrano essere andati decisamente bene per l'attore, che ha mostrato il suo sorriso e tutta la sua soddisfazione nell'aiuto fornito alle altre persone. Per l'interprete, il 2020 non sarebbe potuto terminare in modo migliore!