Brad Pitt e Jennifer Aniston sono Fuori di testa: reunion (virtuale) sullo schermo

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono sposati nel 2000 e hanno divorziato nel 2005, adesso le due superstar sono tra i tanti volti che hanno firmato per "Feelin 'A-Live" di Dane Cook, accettando di prendere parte ad una lettura virtuale del copione di Fuori di testa, film del 1982 che vedeva protagonista Sean Penn.

Brad Pitt al volante

Il film ha reso famoso un'altra superstar: l'attore americano Sean Penn; anche quest'ultimo ha scelto di partecipare alla reunion virtuale. L'amico di vecchia data di Aniston e conduttore televisivo Jimmy Kimmel, parteciperà al progetto, così come ci saranno Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts.

Una bella immagine di Jennifer Aniston in Vizi di famiglia - Rumor Has It

Secondo un comunicato stampa rilasciato dal team di Penn, l'evento in live streaming è una "lettura improvvisata dove tutto può succedere". L'evento servirà a raccogliere fondi per le organizzazioni no profit dell'attore: CORE e REFORM Alliance.

Non è la prima volta che Jennifer Aniston e Brad Pitt si riuniscono: i due infatti hanno quasi mandato in tilt l'intero mondo del web durante la passata stagione di premiazione quando si sono abbracciati nel backstage dei SAG Awards, dopo la vittoria di Aniston del premio di miglior attrice in una serie drammatica.