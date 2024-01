Brad Pitt, l'ex coinquilino Jason Priestley:'Passavamo molto tempo senza fare la doccia'

Jason Priestley ha ribadito un dettaglio che lo riguarda insieme al suo illustre ex coinquilino in gioventù, Brad Pitt.

Alla fine degli anni '80 Brad Pitt e Jason Priestley erano due giovani attori che cercavano di sfondare a Hollywood e condividevano un appartamento. Ciclicamente la star di Beverly Hills, 90210 ricorda quel periodo della propria vita e partecipando al programma Kelly Ripa on Live! With Kelly and Mark ha parlato di un'abitudine poco igienica di entrambi.

"Facevamo questo gioco per vedere chi riusciva a resistere più a lungo senza fare una doccia" ha raccontato Priestley "Ora ci penso e dico 'Ragazzo, che schifo, a cosa stavate pensando?'".

A vincere la sfida, secondo Priestley, era 'Brad, sempre Brad. Non penso lo faccia più ma all'epoca passava molto tempo senza fare la doccia'.

Vita da coinquilini

Jason Priestley ha raccontato di aver convissuto con Brad Pitt per un breve periodo di tempo insieme ad una terza persona, con la quale condividevano un appartamento con due camere da letto in una zona povera di Los Angeles.

Nel memoir uscito nel 2014, Priestley raccontò ulteriori dettagli su quel periodo:"Vivevamo di noodles istantanei e birra generica, del tipo che arrivava in lattine bianche con scritto 'birra', e sigarette Marlboro Light. Eravamo tutti senza soldi".

Jason Priestley nell'episodio Un passato glorioso della serie Beverly Hillls, 90210

Jason Priestley troverà il successo grazie alla serie teen Beverly Hills, 90210 nel ruolo di Brandon Walsh, dal 1990 al 2000 mentre Brad Pitt diventerà una delle più importanti star di Hollywood e vincerà due premi Oscar al miglior film e al miglior attore non protagonista.