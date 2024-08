Brad Pitt è convinto di essere nelle ultime fasi della sua carriera

Brad Pitt, in una nuova intervista, ha confermato di essere convinto che si stia avvicinando il momento di ritirarsi dal mondo del cinema, anche se per ora non ha intenzione di dire addio alla recitazione.

In una nuova intervista rilasciata al magazine GQ, la star ha confermato il contenuto delle sue dichiarazioni del 2022 in cui sosteneva di sentirsi nell'ultima fase del suo periodo come attore.

La spiegazione di Pitt

Durante la promozione di Wolfs, che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Brad Pitt ha spiegato: "Sono ancora più o meno nella stessa traiettoria. Mi sento nello stesso modo. Sto semplicemente cercando di apprezzare le persone che amo mentre sono intorno a me e semplicemente vivendo".

Pitt nel film Wolfs

Il protagonista del film diretto da Jon Watts ha quindi sottolineato che alcuni anni fa faceva riferimento alle "stagioni" della sua carriera, ricordando le varie fasi che lo hanno portato a diventare una star del cinema.

Brad ha ricordato che, inizialmente, è tutto legato alla scoperta, all'entusiasmo e ai vari lati della propria esperienza, aggiungendo poi: "E poi hai l'opportunità di entrare nei livelli alti e diventa tutta un'altra serie di responsabilità e cose a cui devi rispondere. Ma c'è inoltre l'opportunità, la gioia e la possibilità di lavorare con persone che rispetti realmente. E poi c'è questo periodo. Si tratta di: 'Cosa saranno questi ultimi anni?'".

Pitt ha ricordato che vede i genitori ormai anziani e si rende conto di come il proprio corpo diventi fragile, ma poi prende in considerazione anche esempi come quelli di Frank Gehry che ha 95 anni e continua a dare arte meravigliosa, oltre ad avere una famiglia splendida: "E penso che quella sia la formula per rimanere creativi e continuare ad amare la propria vita".

Cosa racconta Wolfs

Wolfs - Lupi solitari vede protagonista George Clooney nel ruolo di un faccendiere professionista assunto per far sparire le tracce di un crimine di alto profilo. Ma quando si presenta un secondo faccendiere (Pitt) e i due 'lupi solitari' sono costretti a lavorare insieme, si ritrovano con una serata che va fuori controllo in modi che nessuno dei due si aspettava.

Il lungometraggio è scritto e diretto dal regista dell'ultima trilogia di Spider-Man Jon Watts e, tra i protagonisti ci sono anche la candidata all'Oscar Amy Ryan, di Poorna Jagannathan e di Austin Abrams.