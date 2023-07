Brad Pitt, le accuse di Angelina Jolie: 'Si comporta come un bambino viziato, voleva rubarmi Chateau Miraval'

Angelina Jolie ha accusato l'ex marito Brad Pitt di aver tentato di sottrarle Chateau Miraval: 'Si comporta come un bambino viziato'.

Secondo quanto rivelato da un nuovo documento presentato in tribunale e ottenuto da CNN, l'ex società di investimento di Angelina Jolie, la Nouvel, avrebbe accusato Brad Pitt di aver cercato di portarle via Château Miraval "depredando" e "saccheggiando" i suoi beni. Nouvel chiede un risarcimento di almeno 350 milioni di dollari.

"Brad Pitt ha sperperato le risorse dell'azienda, spendendo milioni in progetti vanitosi, tra cui oltre un milione di dollari per il rinnovo delle piscine, costruendo e ricostruendo quattro volte una scala e spendendo milioni per ripristinare uno studio di registrazione", si legge nel documento presentato lunedì.

Gli avvocati di Nouvel sostengono nella documentazione che il "comportamento scorretto" di Pitt si è intensificato dopo che Jolie ha venduto Nouvel nell'ottobre 2021 a Tenute del Mondo, una società controllata da Stoli Group, gestita dall'oligarca russo Yuri Shefler. "Indignato dal fatto che Jolie abbia venduto Nouvel a Stoli anziché a lui, Pitt si è comportato come un bambino capriccioso, rifiutando di trattare Nouvel come un partner equo nell'azienda", afferma la denuncia.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena del film d'azione mr. and Mrs. Smith

Ricordiamo che lo stesso Brad Pitt ha intentato una causa contro la vendita dell'azienda e della cantina da parte della Jolie nel febbraio del 2022, definendola "illegale" poiché, secondo lui, i due avevano concordato all'acquisto della proprietà di non venderla senza il consenso reciproco.