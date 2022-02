Brad Bird torna alla regia di un film animato con Ray Gunn

Brad Bird tornerà alla regia per realizzare Ray Gunn, il nuovo film animato scritto e diretto dall'autore di progetti come Ratatouille e Gli Incredibili.

I diritti del progetto sono stati ottenuti da Skydance Animation che ha battuto la concorrenza ottenendo l'atteso progetto.

Ray Gunn è stato scritto da Brad Bird in collaborazione con Matthew Robbins.

Nel team della produzione ci saranno anche John Lasseter, con cui il filmmaker ha collaborato negli anni in cui ha lavorato tra le fila di Disney-Pixar, sarà coinvolto come produttore insieme a Dana Goldberg e David Ellison.

Il CEO di Skydance, Ellison, ha dichiarato: "Dal suo lavoro a Il gigante di ferro ai film Gli incredibili e a quello che abbiamo compiuto insieme in occasione di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, Brad è uno dei più grandiosi filmmaker che lavora attualmente nel settore. Essendo da tutta la vita un fan dell'animazione, è un'incredibile soddisfazione collaborare nuovamente con lui per creare questo nuovo mondo coraggioso e siamo entusiasti di iniziare il lavoro".

Bird ha invece aggiunto: "Ho avuto alcune delle mie migliori esperienze cinematografiche con Skydance e Pixar, quindi è meraviglioso poter lavorare con David, John e Dana di nuovo per Ray Gunn, un film che voglio realizzare da molto tempo. Tutti noi amiamo i film e siamo follemente entusiasti di creare qualcosa di nuovo, elettrizzante e intensamente cinematografico".