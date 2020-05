Braccio di Ferro: Genndy Tartakovsky di nuovo al lavoro sul film animato

Braccio di Ferro potrebbe tornare sul grande schermo grazie al film animato ideato da Genndy Tartakovsky che era stato annunciato oltre 6 anni fa da Sony Pictues e sembrava essere stato abbandonato dopo l'addio al progetto del regista.

La rivista Animation Magazine sostiene ora che sia stato stretto un accordo proprio tra Genndy Tartakovsky e King Features, che possiede i diritti di personaggi come Braccio di Ferro, Flash Gordon e Betty Boop. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi al potenziale lungometraggio.

Il progetto legato a Popeye riprenderà però dalle prime fasi di ideazione dello stile grafico e della sceneggiatura, non avendo quindi probabilmente alcun legame con il lavoro compiuto in precedenza. Genndy Tartakovsky, in un'intervista rilasciata nel 2015, aveva spiegato: "Per quanto riguarda Braccio di Ferro avevamo fatto una presentazione grandiosa, avevamo ricevuto una reazione positiva. Ero innamorato di quello che stavamo facendo, ma penso che lo studio stia affrontando dei cambiamenti e non sono certo che vogliano fare il Braccio di Ferro che io voglio realizzare. Quindi dovevano prendere una decisione e, pur essendo difficile rinunciare al film, è quello che è accaduto".

Il regista aveva poi continuato la sua collaborazione con Sony in occasione di Hotel Transylvania 3, in grado di incassare ben 527 milioni di dollari in tutto il mondo.