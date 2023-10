Le boyband degli anni '90 al centro di un nuovo documentario per Paramount+

Paramount+ ha annunciato un nuovo documentario sulle boyband che hanno dominato le classifiche americane e di tutto il mondo dalla fine degli anni '90.

La piattaforma di streaming non ha ancora rivelato il titolo ufficiale del film che offrirà nuovi retroscena sul mondo della musica.

Il nuovo progetto musicale

Nel team della produzione ci sono Van Toffler e Johnny Wright che aveva iniziato la sua carriera come tour manager dei New Kids on the Block prima di occuparsi dei Backstreet Boys, Britney Spears e Justin Timberlake. Toffler, CEO di Gunpowder & Sky e che produrrà in collaborazione con MTV Entertainment Studios, ha lavorato per 28 anni per MTV ed è stato Presidente di Viacom Media Networks Music & Logo Group dal 2008 al 2016.

La regia sarà firmata da Tamra Davis (Half Baked, Billy Madison).

Bruce Gillmer di Paramount+ ha dichiarato: "L'epoca delle boy band degli anni '90 ha lasciato un impatto indelibile e sarà per sempre intrecciata nel panorama della cultura pop. Le boy band rimangono ancora dei fenomeni globali, come si è visto con la reazione dei fan di tutto il mondo durante la reunion sul palco degli *NSYNC ai VMA e con il dominio in continua espansione dei gruppi K-Pop più famosi come BTS, Stray Kids e TXT".