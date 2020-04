Bound - Torbido inganno: stasera su Cielo il primo film delle sorelle Wachowski

In onda stasera su Cielo alle 21:15 c'è Bound - Torbido inganno, il film con cui, nel 1996, tre anni prima che Matrix sconvolgesse il mondo del cinema e non solo, le sorelle Lana e Lily Wachowski esordirono alla regia.

La giovane Corky (Gina Gershon) lavora come idraulico e si reca per lavoro in un appartamento di Chicago. In ascensore incontra Violet (Jennifer Tilly), la donna di Ceasar, un delinquente che ricicla denaro sporco per conto della mafia. Tra Corky e Violet nasce la passione reciproca e ben presto Violet decide di voler staccare ogni contatto con la malavita, cosa notoriamente non semplice.

Prima di Matrix c'è stato questo Bound - torbido inganno per le sorelle Wachowski, recepito in maniera piuttosto contrastante, tanto dalla critica quanto dal pubblico, ma entrato di diritto in un certo filone cult. Forse soprattutto per le scene d'amore lesbico tra la Gershon e Jennifer Tilly.