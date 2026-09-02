Boston Blue, stasera su Rai 2 tre nuovi episodi della prima stagione: le trame

Stasera su Rai 2 torna Boston Blue con tre episodi della prima stagione. Danny Reagan e Lena Silver saranno alle prese con nuovi casi, mentre non mancheranno sorprese e tensioni personali.

Stasera, mercoledì 2 settembre, appuntamento in prima serata su Rai 2 con Boston Blue, lo spin-off della celebre serie Blue Bloods. A partire dalle 21:20 andranno in onda tre episodi della prima stagione: il 13°, il 14° e il 15°. La serie segue Danny Reagan, interpretato da Donnie Wahlberg, trasferitosi a Boston per lavorare con il dipartimento di polizia della città e stare più vicino al figlio Sean. Al suo fianco c'è la detective Lena Silver, mentre le vicende investigative si intrecciano con quelle della famiglia Silver e con i legami che Danny si è lasciato alle spalle a New York.

Boston Blue: gli episodi del 2 settembre

Stasera ci attende una tripla razione di azione e dramma familiare con Boston Blue: seguiremo Danny Reagan e Lena Silver tra un grave attentato e segreti sepolti, giovani agenti alle prese con una pericolosa droga sintetica e, infine, un tesissimo sequestro con il ritorno di un volto molto amato da New York.

Episodio 13 - Segreti dal passato

Una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della chiesa dei Silver lascia ferito il Reverendo Edwin Peters (Ernie Hudson) e il suo associato il pastore Charles. Le indagini di Danny e Lena (Sonequa Martin-Green) portano a scoprire il passato criminale di Charles e la vendetta di un suo ex complice appena uscito di prigione. Danny è affiancato anche dal nonno Harry arrivato a New York ufficialmente per incontrare vecchi amici ex poliziotti.

Maggie Lawson e Sonequa Martin-Green

Nel frattempo, durante la convalescenza del padre, il procuratore Mae Silver scopre un doloroso segreto familiare custodito per anni su sua madre. Sul fronte del pattugliamento, Sean e Jonah devono gestire la loro impropria "fama" virale sui social media dopo un video di un arresto che li ritrae.

Episodio 14 - Una crisi alla volta

Quando un nuovo ed estremo tipo di droga sintetica causa diverse vittime tra i giovani di Boston, Danny e Lena chiedono a Sean e Jonah di andare sotto copertura a una festa universitaria per individuare gli spacciatori.

La copertura di Sean rischia però di saltare subito a causa dell'improvviso e imbarazzante intervento di Penny, la sua ex ragazza. Intanto, la salute del reverendo Peters inizia a preoccupare la famiglia per via di problemi cardiaci che l'uomo cerca in tutti i modi di nascondere.

Donnie Wahlberg nel ruolo di Danny Reagan e Marisa Ramirez nel ruolo di Maria Baez

Episodio 15 - Per coloro che non sono stati ascoltati:

Un caso di omicidio avvenuto a Brooklyn si intreccia con la città di Boston quando il killer in fuga sequestra un insegnante chiedendo un riscatto. Per risolvere il caso, la detective Maria Baez (Marisa Ramirez) del NYPD raggiunge Danny e Lena a Boston.

Oltre al caso di rapimento, l'episodio affronta la difficile svolta della relazione a distanza tra Danny e Baez: la detective gli confessa le sue difficoltà personali a New York legate alla salute della madre, ammettendo di non poter sostenere un rapporto a distanza. Parallelamente, Sean e Jonah salvano una ragazza di 15 anni vittima di abusi domestici.

Il cast principale

Il cast principale di Boston Blue comprende sia volti storici dell'universo di Blue Bloods sia nuovi protagonisti legati alla famiglia Silver/Peters:

Donnie Wahlberg nel ruolo del detective Danny Reagan

nel ruolo del detective Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena Silver , partner di Danny a Boston

nel ruolo della detective , partner di Danny a Boston Mika Amonsen nel ruolo di Sean Reagan , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano)

nel ruolo di , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano) Marcus Scribner nel ruolo di Jonah Silver , agente di pattuglia e partner di Sean

nel ruolo di , agente di pattuglia e partner di Sean Gloria Reuben nel ruolo di Mae Silver , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah

nel ruolo di , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah Maggie Lawson nel ruolo di Sarah Silver , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae

nel ruolo di , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae Ernie Hudson nel ruolo del Reverendo Edwin Peters, patriarca della famiglia e padre di Mae

Presenze ricorrenti e crossover da Blue Bloods

Nel corso della stagione compaiono anche Marisa Ramirez (Maria Baez), Bridget Moynahan (Erin Reagan) e Len Cariou (Henry Reagan).