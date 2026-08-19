Boston Blue stasera su Rai 2: le trame del 19 agosto, tra omicidi e vecchi nemici

Tre nuovi episodi di Boston Blue questa sera su Rai 2 tra omicidi, indagini delicate e vecchie ferite che tornano a riaprirsi. Lena, Danny e gli altri protagonisti dovranno affrontare nuove difficoltà.

Questa sera, mercoledì 19 agosto, alle 21:20 su Rai 2, torna Boston Blue con tre nuovi episodi. Lena e Danny si ritrovano a indagare su casi complessi, mentre vecchi nemici e dolorose questioni del passato tornano a mettere alla prova la squadra. La serie segue le vicende della famiglia Reagan e amplia il racconto del mondo della polizia, spostando questa volta l'attenzione da New York a Boston. Ecco le trame e le anticipazioni della serata

Boston Blue, le anticipazioni dei tre episodi del 19 agosto

I tre episodi di questa sera metteranno Lena e Danny davanti a casi particolarmente delicati, mentre anche gli altri protagonisti dovranno affrontare situazioni capaci di avere conseguenze sul piano personale e professionale. Tra omicidi, indagini interne, pressioni istituzionali e vecchie ferite che tornano a riaprirsi, ecco cosa succederà nei nuovi episodi di Boston Blue.

Episodio 7 - Ritiro bagagli

Nel settimo episodio, Lena e Danny si ritrovano a indagare sul macabro ritrovamento del corpo di una giovane aspirante fotoreporter, scoperto all'interno di una valigia abbandonata in un parco. Le indagini conducono ben presto a una figura politica molto potente: il senatore Lowel, una vecchia conoscenza di Lena che in passato era già riuscita a sfuggire alla giustizia.

Boston Blue: Mika Amonsen nel ruolo di Sean Reagan

Per Lena si tratta di un caso particolarmente difficile. L'investigatrice dovrà infatti riuscire a tenere a bada il risentimento personale e concentrarsi sulla ricerca di prove inconfutabili che possano inchiodare il senatore alle sue responsabilità.

Nel frattempo, Sean e Jonah si trovano coinvolti in un insolito e quasi comico caso di spaccio nato durante l'arresto di un piccolo borseggiatore. Sarah, invece, deve affrontare un delicato dilemma etico all'interno del distretto, legato al comportamento impulsivo di una collega.

Episodio 8 - Nel nome del padre, del figlio...

Nel corso dell'ottavo episodio, Danny e Lena indagano sull'omicidio di un padre di famiglia, apparentemente ucciso durante un'aggressione avvenuta davanti ai suoi stessi familiari. Quella che inizialmente sembra una tragica rapina finita nel peggiore dei modi comincia però a presentare diversi elementi poco convincenti.

Proseguendo con gli accertamenti, la squadra inizia infatti a dubitare della versione ufficiale dei fatti e prende in considerazione l'ipotesi che qualcuno all'interno della famiglia stia nascondendo una doppia vita. Il caso si trasforma così in un'indagine sempre più delicata, nella quale nulla sembra essere esattamente come appare.

Boston Blue: Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green

Anche Sean e Jonah finiscono sotto pressione dopo aver arrestato un capitano dei vigili del fuoco per guida in stato di ebbrezza. L'intervento scatena infatti reazioni politiche e istituzionali che complicano la situazione per i due agenti. Nel frattempo, la Procuratrice Mae porta avanti un'indagine interna che rischia di riportare alla luce vecchi segreti del passato.

Episodio 9 - Danni collaterali

Nel nono episodio, Lena e Danny si occupano della misteriosa morte di un analista dell'NSA. Le prime piste fanno pensare a un possibile caso di spionaggio internazionale, ma l'indagine si rivela presto molto più complessa di quanto inizialmente previsto.

Parallelamente, l'esito dell'indagine sulla corruzione interna porta a una pesante conseguenza giudiziaria destinata a scuotere profondamente l'intera famiglia Silver: la scarcerazione di Ronan Flaherty, l'assassino di Ben Silver, che riapre una ferita mai veramente rimarginata.

Boston Blue: Jack Murra è Ronan Flaherty

Il ritorno di Flaherty fa riemergere dolore, rabbia e tensioni a lungo represse. Le conseguenze emotive spingono così i protagonisti verso scelte sempre più estreme, mettendo a rischio non soltanto gli equilibri familiari, ma anche quelli professionali. La squadra si ritrova quindi ad affrontare una crisi senza precedenti, in cui il confine tra lavoro e vita privata diventa sempre più difficile da mantenere.

Il cast principale

Donnie Wahlberg - Danny Reagan è il protagonista e il principale collegamento con Blue Bloods. L'ex detective del NYPD lascia New York e approda al Dipartimento di Polizia di Boston, iniziando una nuova fase della sua carriera.

Sonequa Martin-Green - Lena Silver è la partner di Danny e una detective brillante e determinata. Lena appartiene ai Silver, una famiglia profondamente legata alle istituzioni e alla polizia di Boston.

Mika Amonsen - Sean Reagan è il figlio di Danny e rappresenta un altro importante legame con Blue Bloods. Anche Sean lavora nella polizia di Boston, creando l'occasione per un nuovo rapporto quotidiano con il padre.

Ernie Hudson - Edwin Peters è il nonno di Lena e una figura importante della famiglia Silver, oltre a essere il pastore di una storica chiesa battista di Boston.

Gloria Reuben - Mae Silver è la madre di Lena e ricopre il ruolo di procuratrice distrettuale di Boston.

Maggie Lawson - Sarah Silver è la sorellastra di Lena e una sovrintendente della polizia, una donna con un ruolo di responsabilità all'interno del dipartimento.

Marcus Scribner - Jonah Silver è il giovane agente della famiglia Silver e collega di Sean. Il suo personaggio contribuisce a rappresentare la nuova generazione di poliziotti al centro della serie.