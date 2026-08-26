Boston Blue stasera su Rai 2: trama e cast e dello spin-off di Blue Bloods

Boston Blue torna stasera su Rai 2 con tre nuovi episodi: scopriamo trama, cast e protagonisti dello spin-off di Blue Bloods ambientato tra indagini, crimini e vicende personali

Stasera, mercoledì 26 agosto, Boston Blue torna su Rai 2 alle 21:20 con tre nuovi episodi. Lo spin-off di Blue Bloods segue le indagini della squadra di polizia alle prese con casi complessi, tensioni interne e vicende personali che si intrecciano con il lavoro. Al centro della storia ci sono Jonah, Sean, Lena e Danny, protagonisti di nuove avventure ambientate a Boston. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie, dalla trama al cast.

Boston Blue, le anticipazioni dei tre episodi del 26 agosto

I tre episodi in programma questa sera metteranno la squadra di fronte a casi molto diversi tra loro, ma accomunati da una forte componente personale. Dalle tensioni interne al dipartimento fino a una banda criminale legata a una dolorosa tragedia familiare, i detective dovranno affrontare situazioni che metteranno alla prova sia il loro fiuto investigativo sia i loro rapporti personali.

Episodio 10: Dure verità

Jonah si ritrova al centro di un'indagine complicata dopo un drammatico scontro a fuoco che ha coinvolto Ronan Flaherty. Mentre la pressione degli Affari Interni aumenta, Sean decide di esporsi in prima persona per aiutarlo: mente agli investigatori affermando di aver visto il vero killer in fuga, trascinando la squadra in un delicato dilemma etico. Quando i dati della polizia scientifica mettono in discussione la prima ricostruzione, il team si rende conto che il vero responsabile è ancora a piede libero.

Marcus Scribner nei panni dell'agente di polizia Jonah Silver

Episodio 11: Segreti di famiglia

La squadra si divide su due casi complessi. Jonah e Sean seguono le tracce di una serie di insoliti furti d'auto, collegati a un'unica e bizzarra pista lasciata sul luogo del delitto, una vistosa scarpetta ricoperta di strass persa dalla sospettata, ribattezzata la "Cenerentola" del crimine. Nel frattempo, Lena e Danny tentano di identificare un sospettato in fin di vita in ospedale, avviando una corsa contro il tempo per ricostruire i suoi legami con un traffico d'armi prima che sia troppo tardi.

Episodio 12: Il ritorno dei Mano Sangriento

La squadra si imbatte in un caso che riapre vecchie ferite personali. Analizzando i filmati e i file contenuti nell'iPad della vittima, Danny scopre che dietro l'omicidio si cela l'ombra della spietata banda dei Mano Sangriento. La scoperta sconvolge Danny, poiché si tratta dello stesso gruppo criminale responsabile della tragica morte di sua moglie Linda.

Il cast principale

Il cast principale di Boston Blue comprende sia volti storici dell'universo di Blue Bloods sia nuovi protagonisti legati alla famiglia Silver/Peters:

Donnie Wahlberg nel ruolo del detective Danny Reagan

nel ruolo del detective Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena Silver , partner di Danny a Boston

nel ruolo della detective , partner di Danny a Boston Mika Amonsen nel ruolo di Sean Reagan , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano)

nel ruolo di , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano) Marcus Scribner nel ruolo di Jonah Silver , agente di pattuglia e partner di Sean

nel ruolo di , agente di pattuglia e partner di Sean Gloria Reuben nel ruolo di Mae Silver , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah

nel ruolo di , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah Maggie Lawson nel ruolo di Sarah Silver , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae

nel ruolo di , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae Ernie Hudson nel ruolo del Reverendo Edwin Peters, patriarca della famiglia e padre di Mae

Presenze ricorrenti e crossover da Blue Bloods

Nel corso della stagione compaiono anche Marisa Ramirez (Maria Baez), Bridget Moynahan (Erin Reagan) e Len Cariou (Henry Reagan).