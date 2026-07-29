Boston Blue stasera su Rai 2: Danny Reagan ritrova Maria Baez di Blue Bloods

Questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 21:20 su Rai 2, torna con tre nuovi episodi Boston Blue, la nuova serie crime nata come spin-off di Blue Bloods, la longeva saga poliziesca che per quattordici stagioni ha raccontato la famiglia Reagan e il mondo della polizia di New York. Ecco le trame e le anticipazioni di quello che vedremo.

Danny Reagan si trasferisce a Boston nello spin-off di Blue Bloods

Danny Reagan, interpretato da Donnie Wahlberg, dopo il suo trasferimento dalla polizia di New York al dipartimento di Boston. Qui Danny lavora al fianco della detective Lena Silver, appartenente a una famiglia profondamente legata alle forze dell'ordine. Tra indagini, crimini e casi complessi, la serie racconta anche i rapporti familiari e il tentativo di Danny di ricominciare una nuova vita a Boston, mantenendo al centro i temi della famiglia, della giustizia e della lealtà.

Le trame delle puntate del 29 luglio

La serata di oggi riserva una sorpresa imperdibile per i fan storici della saga poliziesca: il ritorno di un volto amatissimo. Nel corso della puntata, infatti, Danny Reagan si ritroverà a lavorare di nuovo al fianco di Maria Baez, la sua storica partner in Blue Bloods.

L'arrivo della detective a Boston non sarà solo un semplice supporto investigativo per risolvere un difficile caso di furti seriali, ma metterà a dura prova il loro legame personale e professionale, costringendoli a fare i conti con decisioni sospese da tempo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle trame degli episodi in onda stasera.

Boston Blue: Maggie Lawson nel ruolo della poliziotta Sarah Silver

Episodio 4 - Riti di passaggio

Danny e Lena indagano sull'omicidio di un negoziante di quartiere molto amato dai clienti. Parallelamente, Sarah interviene per gestire una delicata rapina in banca con ostaggi. Le due indagini finiranno per incrociarsi con un caso di omissione di soccorso seguito dalle due reclute, Sean e Jonah.

La famiglia Silver si riunisce per osservare il Yahrzeit (l'anniversario ebraico) a un anno dall'uccisione di Ben Silver, il capofamiglia e giudice. Intanto, la procuratrice Mae Silver deve affrontare una difficile scelta etica quando scopre una vecchia e severa sentenza emessa dal defunto marito che necessita di essere riesaminata.

Episodio 5 - Soffrono i figli

A seguito di una tragica sparatoria che sconvolge la città, il Procuratore Mae e Sarah avviano un'indagine per stabilire la responsabilità legale dei genitori del ragazzo autore del gesto, accendendo un dibattito sul ruolo dell'educazione. Nel frattempo, Danny e Lena seguono un'indagine di omicidio che li porta a riaprire la pista di uno dei più celebri e famosi furti d'arte mai risolti della storia di Boston.

Sean e Jonah aiutano un uomo anziano affetto da perdita di memoria a ritrovare i suoi cari. Per dare maggiore indipendenza al figlio, Sean decide di andare a convivere con Jonah, lasciando il proprio appartamento a Danny.

Marisa Ramirez

Episodio 6 Codice etico

Danny e Lena si mettono sulle tracce di uno spietato ladro seriale che svaligia appartamenti. Per risolvere il caso, ricevono un fondamentale supporto da New York da parte della detective Maria Baez (partner storicamente legata a Danny nella serie madre). Mae e Sarah, intanto, scoprono una pericolosa fuga di notizie riservate che rischia di destabilizzare il sistema giudiziario locale.

L'episodio vede il ritorno di Maria Baez a Boston. Il tentativo suo e di Danny di gestire una relazione sentimentale a distanza mette a dura prova il loro legame e solleva dubbi sul loro futuro insieme. Nel frattempo, anche per la giovane recluta Sean si prospettano inaspettate complicazioni sentimentali.

Il cast principale

Donnie Wahlberg - Danny Reagan è il protagonista e il principale collegamento con Blue Bloods. L'ex detective del NYPD lascia New York e approda al Dipartimento di Polizia di Boston, iniziando una nuova fase della sua carriera.

Sonequa Martin-Green - Lena Silver è la partner di Danny e una detective brillante e determinata. Lena appartiene ai Silver, una famiglia profondamente legata alle istituzioni e alla polizia di Boston.

Mika Amonsen - Sean Reagan è il figlio di Danny e rappresenta un altro importante legame con Blue Bloods. Anche Sean lavora nella polizia di Boston, creando l'occasione per un nuovo rapporto quotidiano con il padre.

Ernie Hudson - Edwin Peters è il nonno di Lena e una figura importante della famiglia Silver, oltre a essere il pastore di una storica chiesa battista di Boston.

Gloria Reuben - Mae Silver è la madre di Lena e ricopre il ruolo di procuratrice distrettuale di Boston.

Maggie Lawson - Sarah Silver è la sorellastra di Lena e una sovrintendente della polizia, una donna con un ruolo di responsabilità all'interno del dipartimento.

Marcus Scribner - Jonah Silver è il giovane agente della famiglia Silver e collega di Sean. Il suo personaggio contribuisce a rappresentare la nuova generazione di poliziotti al centro della serie.