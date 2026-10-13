Boss in incognito stasera su Rai 2, anticipazioni dell'ultima puntata

Stasera, martedì 13 ottobre, alle 21:20 su Rai 2, torna Boss in incognito con il quarto e ultimo appuntamento del primo ciclo della dodicesima edizione. Alla conduzione c'è Elettra Lamborghini, pronta a trasformarsi ancora una volta per lavorare sotto copertura accanto ai dipendenti di un'eccellenza imprenditoriale italiana. Al centro della puntata ci sarà il mondo dell'alta pasticceria artigianale, tra brioche, torte, bignè e gelato, con una settimana di lavoro destinata a riservare sorprese ed emozioni.

Il protagonista della serata è Stefano D'Onofrio, titolare e amministratore delegato di Pariani Ferno 1953, azienda con sede a Ferno, in provincia di Varese, specializzata nella produzione di dolci artigianali. La puntata accompagnerà il pubblico dietro le quinte dello stabilimento, dove ogni giorno vengono preparati circa 300 chili di pasticcini, fino a 5 mila brioche e oltre 100 torte, destinate alle pasticcerie e alle caffetterie tra Lombardia e Piemonte.

Boss in incognito, chi è Stefano D'Onofrio e cosa farà nell'ultima puntata

Per Stefano D'Onofrio sarà l'occasione di abbandonare temporaneamente il ruolo di amministratore delegato e scoprire da vicino le attività quotidiane dei suoi collaboratori. Sotto mentite spoglie, il boss dovrà mettersi alla prova in diversi reparti dell'azienda, confrontandosi con mansioni che richiedono manualità, precisione ed esperienza.

Elisa lo guiderà nella sala dei lievitati, dove imparerà a dare forma alle brioche. Con Emanuela si sposterà in caffetteria per cimentarsi nella preparazione di caffè e cappuccini, mentre insieme ad Angela entrerà nel cuore della produzione, alle prese con la sac à poche e la realizzazione di bignè classici e a forma di cigno.

Non mancherà il lavoro a contatto con il pubblico: Soumia lo accoglierà in pasticceria per mostrargli come allestire la vetrina e gestire le relazioni con i clienti. Un percorso che permetterà al protagonista di conoscere più da vicino le competenze, le responsabilità e le difficoltà che caratterizzano il lavoro quotidiano dei suoi dipendenti.

Come da tradizione, la vera identità del boss resterà segreta per tutta la settimana di riprese. Ai lavoratori verrà raccontato che la troupe sta realizzando un documentario dedicato ad aiutare alcune persone che hanno perso il lavoro a trovare una nuova occupazione. Soltanto al termine dell'esperienza arriverà il momento della rivelazione.

Elettra Lamborghini in incognito nella gelateria: le anticipazioni della puntata

Anche Elettra Lamborghini sarà protagonista della missione sotto copertura. Dopo essersi sottoposta a ore di trucco e parrucco per diventare irriconoscibile, la conduttrice entrerà in azienda per affiancare Luca nel mondo della gelateria artigianale. Tra montagne di frutta e ingredienti esotici, anche per lei ci sarà la possibilità di sperimentare un mestiere fatto di tecnica, creatività e attenzione ai dettagli.

Il quarto appuntamento chiude il primo ciclo di quattro puntate della dodicesima edizione di Boss in incognito, che tornerà nel 2027 con altri quattro episodi. Il programma continua così a raccontare il rapporto tra imprenditori e dipendenti, mettendo a confronto ruoli e prospettive differenti attraverso il lavoro quotidiano.