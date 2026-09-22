Boss in incognito, anticipazioni di stasera 22 settembre: Elettra Lamborghini torna su Rai 2

Elettra Lamborghini torna alla guida di Boss in incognito stasera su Rai 2 e affianca Camilla Mastromartino nella sua settimana sotto copertura tra logistica, produzione e consegne nella realtà di Caffè Motta.

Questa sera, martedì 22 settembre, torna in prima serata su Rai 2, dalle 21.20, Boss in incognito. Al timone del docu-reality ritroviamo Elettra Lamborghini, pronta a vestire ancora una volta i panni di una lavoratrice sotto copertura e a raccontare le storie degli imprenditori che scelgono di mettersi in gioco al fianco dei propri dipendenti.

Il programma, arrivato alla dodicesima edizione, riparte con un primo ciclo composto da quattro puntate, mentre altri quattro appuntamenti sono previsti nel 2027. Al centro di ogni episodio ci sarà un'importante realtà imprenditoriale italiana, con il suo mondo fatto di lavoro, persone, responsabilità e sfide quotidiane.

Come da tradizione, i protagonisti dovranno dimenticare per qualche giorno il proprio ruolo di boss. Grazie a un accurato lavoro di trucco e parrucco, cambieranno identità e si presenteranno ai dipendenti sotto mentite spoglie. Anche Elettra Lamborghini sarà coinvolta direttamente nell'esperienza: irriconoscibile, entrerà nelle aziende e lavorerà fianco a fianco con i dipendenti.

Boss in incognito, anticipazioni della prima puntata: protagonista Caffè Motta

La prima puntata di questa nuova edizione sarà dedicata a Caffè Motta, storica azienda con sede a Salerno. A guidare l'esperienza sarà Camilla Mastromartino, responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione della famiglia alla guida dell'impresa.

Nata negli anni Sessanta come torrefazione artigianale, Caffè Motta si è trasformata negli anni in una realtà industriale specializzata nella produzione di caffè tostato di alta qualità. L'azienda produce ogni anno circa 3 milioni di chilogrammi di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule, con un volume d'affari indicato in 30 milioni di euro annui. I prodotti vengono esportati anche all'estero, raggiungendo diversi mercati in Europa, America e Africa.

Per Camilla Mastromartino sarà una settimana decisamente particolare. In incognito, affiancherà diversi dipendenti per conoscere da vicino mansioni e ambienti dell'azienda. Danilo la accompagnerà nel reparto logistico, dove dovrà imparare a preparare scatole e pedane destinate alle spedizioni. Con Ugo, invece, entrerà nel cuore della lavorazione del caffè, seguendo il percorso dal chicco crudo alla tostatura.

Successivamente sarà Giovanni a guidarla lungo la linea di produzione delle capsule, mentre con Fausto salirà a bordo del furgone per occuparsi delle consegne ai clienti. Anche Elettra Lamborghini sarà protagonista della puntata. La conduttrice entrerà infatti in azienda sotto copertura e lavorerà insieme a Mario, impegnato nel confezionamento dei kit sulla linea delle cialde.

La sorpresa finale per i dipendenti: come funziona il format

Il meccanismo di Boss in incognito rimane quello che ha caratterizzato il programma nel corso delle precedenti edizioni. Ai dipendenti viene raccontato che all'interno dell'azienda si sta realizzando un documentario dedicato ad alcune persone che hanno perso il lavoro e sono alla ricerca di una nuova occupazione.

In realtà, davanti alle telecamere ci sono proprio i loro datori di lavoro, trasformati e impegnati nelle stesse attività quotidiane dei dipendenti. Per una settimana boss e lavoratori condividono quindi mansioni, difficoltà e momenti di confronto senza che questi ultimi conoscano la vera identità delle persone che stanno affiancando.

La verità viene svelata soltanto al termine delle riprese, quando i dipendenti scoprono chi si nascondeva realmente dietro i nuovi colleghi. È proprio in quel momento che l'esperienza vissuta sotto copertura lascia spazio al confronto diretto, tra sorprese, emozioni e riflessioni sul rapporto tra chi guida un'azienda e chi ne vive ogni giorno la realtà lavorativa.