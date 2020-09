Il boss delle torte finisce in ospedale: “Ho avuto un terribile incidente” (FOTO)

Buddy Valastro, meglio conosciuto come il boss delle torte, ha svelato con una foto sui social di essere finito in ospedale in seguito a un brutto incidente.

Il boss delle torte, Buddy Valastro, è stato coinvolto in un brutto incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale: la notizia è stata diffusa dallo stesso pasticciere che ha pubblicato una foto su tutti i canali social.

Buddy Valastro nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram ha scritto: "S_ono stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa...Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio?_". Prima di questo post la notizia non era trapelata, è stato quindi lo stesso boss delle torte a farlo sapere ai fan rassicurandoli sulle sue condizioni. Nello scatto si vedono i segni dell'incidente, una vistosa fasciatura che dalla parte superiore del braccio destro arriva fino alla mano.

Il Boss delle torte non ha fornito nessuna spiegazione sulla natura dell'incidente, le prime indiscrezioni indicano che ha avuto un incidente stradale per il quale ha subito delle lesioni. Il suo stato di salute è giudicato buono.

In pochi minuti Buddy ha ricevuto numerosi commenti dai suoi fan sparsi in tutto il mondo, sulla sua bacheca si leggono messaggi arrivati dalla Colombia, dal Brasile, dagli Stati Uniti e anche dall'Italia. "Sto pregando per te!", ha scritto un follower. "Guarisci presto, amico mio!", gli dice un altro utente del social. "Con amore dall'Italia!" gli scrive un nostro connazionale fan di Valastro e ancora "Oh, no! Che tu possa avere una rapida guarigione! Sei così amato!".

Buddy Valastro è nato il 3 marzo 1977 a Hoboken nel New Jersey da genitori italiani, il padre è originario di Lipari, la madre di Altamura. Ha iniziato a lavorare nella pasticceria di famiglia, la Carlo's Bake Shop, a 11 anni, a soli 17 anni ne è diventato il gestore, dopo la morte del padre.

Buddy è diventato una star televisiva quando nel 2009 con il programma "Cake Boss", ha mostrato il funzionamento della sua pasticceria. Da quel momento in poi è diventato famoso e ha conquistato il cuore del pubblico. Ha iniziato a documentare i vari aspetti della sua vita familiare privata coinvolgendo la moglie Lisa Valastro e i loro quattro figli. Grazie a questo successo l'italo-americano ha aperto altre sedici pasticcerie in varie parti degli Stati Uniti ed una a San Paolo in Brasile.