Booster Gold: ci sono finalmente novità sulla serie tv HBO Max, giusto in tempo per il Comic-Con

Il creatore di Our Flag Means Death, David Jenkins, è al lavoro sul pilot della serie DC Booster Gold per HBO Max, mentre cresce l'attesa al Comic-Con di San Diego.

HBO Max torna a puntare sull'universo DC con un nuovo progetto in fase di sviluppo. La piattaforma ha infatti incaricato David Jenkins, noto per la serie cult Our Flag Means Death, di scrivere il pilot di Booster Gold, l'adattamento dedicato a uno dei personaggi più eccentrici e amati dei fumetti DC. Booster Gold, già annunciato da tempo come parte del nuovo universo cinematografico DC di James Gunn e Peter Safran, potrebbe ora finalmente concretizzarsi.

La notizia arriva in concomitanza con il Comic-Con di San Diego, dove le produzioni televisive ispirate ai fumetti sono tra i protagonisti più attesi. La sceneggiatura del pilot è solo il primo passo: se la serie riceverà il via libera, Jenkins assumerà il ruolo di showrunner, segnando così una nuova collaborazione con Warner Bros. Discovery dopo la fine anticipata di Our Flag Means Death.

Il ritorno di un personaggio cult dei fumetti DC

Booster Gold, il cui vero nome è Michael Jon Carter, è stato creato da Dan Jurgens nel 1986. Nato a Gotham City, ex promessa del football universitario caduto in disgrazia per colpa del gioco d'azzardo, Carter ruba tecnologia futuristica e torna indietro nel tempo per costruirsi una carriera da supereroe. Dotato di grande carisma ma animato da intenti spesso opportunistici, è diventato un personaggio di culto per la sua ironia e l'inconfondibile divisa dorata.

Booster Gold interpretato da Eric Martsolf nell'episodio Booster di Smallville

In passato membro della Justice League, Booster Gold è noto per il suo desiderio di fama e visibilità, elementi che lo distinguono nel panorama più tradizionalista degli eroi DC. Secondo quanto rivelato da Gunn, sarà un eroe "che usa la tecnologia del futuro per fingersi un eroe del presente", dando spazio a un tono originale e dissacrante nella futura serie.

David Jenkins torna in casa HBO dopo Our Flag Means Death

David Jenkins, autore e showrunner della commedia piratesca Our Flag Means Death, torna a collaborare con HBO Max dopo la cancellazione della sua serie a gennaio 2024. Lo show, amato dal pubblico e interpretato da Rhys Darby e Taika Waititi, non ha trovato una nuova casa nonostante una forte campagna dei fan.

Our Flag Means Death: Rhys Darby, Taika Waititi e Rory Kinnear nella serie

Jenkins ha già dimostrato la sua capacità di bilanciare umorismo, profondità narrativa e elementi di genere. Il suo coinvolgimento in Booster Gold apre la porta a una possibile interpretazione ironica e originale del personaggio, in linea con le recenti produzioni DC che cercano di rinnovare il linguaggio supereroistico.

Un progetto chiave nel futuro dell'universo DC

Booster Gold è uno dei tasselli annunciati nella nuova linea narrativa dell'universo DC, che comprende reboot importanti come Superman, Paradise Lost e la nuova versione di The Brave and the Bold. I lavori su Booster Gold hanno subito rallentamenti a causa della ricerca di un nuovo showrunner, dopo l'uscita del precedente autore dal progetto.

Superman e Krypto

Le voci che accostavano Kumail Nanjiani al ruolo del protagonista sono state smentite, ma resta alta l'attenzione su chi interpreterà l'eroe. Intanto, la notizia della nomina di Jenkins segna un punto di svolta per la serie, che potrebbe rappresentare uno dei titoli chiave per la rinascita della DC sul piccolo schermo.