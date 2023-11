Boomerissima con Alessia Marcuzzi stasera su Rai 2: ospiti della puntata del 7 novembre

Stasera, 7 novembre, in prima serata su Rai 2 torna Boomerissima con la seconda puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Anche oggi assisteremo alla divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni '80 e '90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. Ecco gli ospiti di questa sera.

Le squadre di Boomerissima del 7 novembre

A comporre i due team, nella prima puntata ci saranno, per i Boomer Francesco Arca, Cristina D'avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni. Mentre, per i più giovani Millennial, Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni.

Gli ospiti di Alessia Marcuzzi

Tanti anche gli ospiti che passeranno in studio, a partire da una star internazionale che si collegherà a sorpresa sul telefonone di Alessia per sbloccare ricordi ed emozioni per boomer, millennial e pubblico a casa.

Ma non è tutto: Cristiano Malgioglio sarà infatti protagonista della categoria Mito di puntata. Special guest sarà, invece, il duo comico formato da Nuzzo e Di Biase.

A supportare la squadra dei Boomer, la stessa Cristina D'Avena che, oltre al suo ruolo di concorrente, offrirà una sua emozionante e gioiosa esibizione amarcord.

Toccherà invece al noto rapper Shade portare sostegno ai Millennial in gara.Infine, come sempre, non mancherà il grande impatto scenico, originato dai giochi spettacolari e dalle coreografie a cura del Direttore artistico Luca Tommasini.

Le novità e i giochi della seconda edizione

Ecco alcune delle novità di quest'anno: in questa seconda edizione lo studio che, con effetti scenici d'impatto, offrirà un'esperienza ancora più immersi va nel mondo di Boomerissima. Altro cambiamento significativo, l'Armadio Magico, che in questa edizione farà vivere agli ospiti del programma un'emozionante esperienza all'interno della casa di Friends, la sitcom simbolo degli anni '90.

Inoltre, i giochi più divertenti di Boomerissima tornano con una nuova veste e a essi se ne aggiungono anche di nuovi, tutti sempre accomunati dal fil rouge della sfida generazionale fra boomer e millennial.

Come funziona il programma

Boomerissima prevede la presenza in studio delle due squadre, entrambe composte da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria rispondendo alle più disparate domande di cultura pop.

Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti. A scegliere i vincitori della serata, il pubblico in studio.

Dove vederlo in Tv e streaming

Boomerissima viene trasmesso ogni martedì, per cinque settimane, in prima serata su Rai 2. Il programma è disponibile in streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone